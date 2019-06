Horowitz, McFerrin e Stratos Quando si fa «Musica» col clic

Luca Pavanel

«Musiche», una parola che vuol dire un mondo. Non solo da ascoltare ma anche da vedere. Contemplare immaginando le note, le arie, gli assoli. A proposito di pianeti «musicali» da esplorare, benvenuti in quello dei fotografi Lelli e Masotti. Silvia e Roberto, i loro nomi, uniti nella vita: hanno condiviso e condividono con intensità l'esistenza e l'obiettivo (ognuno ha il suo ovviamente, e ci tiene, ndr). Famosi per l'enorme lavoro che hanno fatto per la Scala, e continuano. Non c'è palcoscenico, genere e star che non abbiano conosciuto, ben inteso nell'ambito della musica d'arte e di ricerca. Una curiosità che dà le vertigini: l'archivio che via via hanno arricchito, oggi conta 400mila immagini. Una mole di scatti che da anni alimenta le loro mostre, le più diverse, a tema, originali. Per chi volesse «incontrarli», ecco la loro opera, ancora per qualche giorno (fino a domenica 23 giugno), in esposizione a Palazzo Reale. Centodieci immagini in bianco e nero accompagnate da una creazione video costruita a partire dalle fotografie esposte e da alcuni materiali provenienti dall'archivio degli artisti. «Non più musica alta e bassa spiegano Lelli e Masotti seria o leggera o pesante, ma compresenza attiva di esperienze differenti nel paesaggio musicale che vive attorno a noi. Non c'è volontà di catalogazione, di elenco, di tassonomia; c'è una serie che si compone e si scompone, un percorso personale ed evocativo che ricorda momenti inesorabilmente fissati». E aggiunge il curatore della mostra Marco Pierini: «È perché sono contemporaneamente osservatori e ascoltatori che Silvia Lelli e Roberto Masotti vivono immersivamente la condizione spazio-temporale della musica dal vivo e la restituiscono in immagini che agiscono in noi come catalizzatori di una memoria collettiva che trasforma accadimenti personali, intimi, in sentimenti condivisi e universali». Di seguito un breve tour da vedere, a capire alcuni «clic» del percorso.

In prima fila, tra gli immortalati, ecco il super italico pianista Maurizio Pollini. E sempre a proposito dei grandi interpreti della tastiera, Wladimir Horowitz che, a fine concerto, «sbandiera» un mazzo di fiori a lui donato. Chi cerca volti conosciuti della direzione d'orchestra trova un Riccardo Muti al Piermarini, immortalato dagli obiettivi nel 1985. Altre fotografie, altri generi: per il jazz in «duo» Darryl Hall insieme a Miles Davis; per la ricerca e la sperimentazione un violoncellista bendato del Repertorio Zero al festival MiTo presso l'Hangar Bicocca; infine tra gli esempi rock il super cantante degli Area Demetrio Stratos. Insomma ce n'è per tutti. Una sola raccomandazione a questo punto: sono gli ultimi giorni, questa «Musica» non si può mancare.