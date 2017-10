I 630 anni della Veneranda Fabbrica del Duomo

Elena Gaiardoni

Era il 16 ottobre 1387. Inizia il duello tra un popolo e il tempo per costruire una cattedrale. È l'alba della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. A 630 anni dall'approvazione del primo regolamento, la Fabbrica promuove un pomeriggio di dialogo, «La Fabbrica infinita. 630 anni di sfide per il Duomo di Milano», oggi a partire dalle 14 nella Cappella Feriale del Duomo. Un'occasione per discutere il rapporto tra Milano e il suo più caro Monumento, con dialoghi dedicati al restauro delle volte o incentrati su tante altre tematiche che riguardano la cattedrale, sempre al centro di evoluzioni a cui la cittadinanza è molto attenta, come la questione se far pagare o no il biglietto per entrare, ad esempio.

Alle 18 si tiene la presentazione ufficiale del catalogo del Grande Museo del Duomo e degli atti del convegno «La Croce di Chiaravalle. Approfondimenti storico-scientifici in occasione del restauro», svoltosi nel maggio 2016 in occasione della fine del ripristino della Croce di Chiaravalle ad opera del progetto di Banca Intesa «Restituzioni».

L'ingresso al convegno è libero con prenotazione fino ad esaurimento posti scrivendo all'indirizzo mail: convegno630@duomomilano.it.