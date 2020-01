I detenuti-stilisti di Bollate creano abiti ispirati a Leonardo

Un incontro d'arte e storia con il genio da Vinci, grazie anche a una collaborazione tra l'ambiente artistico e quello carcerario.

In programma nelle sale di Palazzo Morando fino al 5 gennaio (ingresso libero), la mostra «Leonardo prigioniero del volo»: esposti 30 abiti (uno nella foto) ispirati alla creatività leonardesca, un evento per le celebrazioni dei 500 anni dalla morte dello scienziato-artista. Già, proprio così: la moda e l'arte rendono omaggio al grande personaggio. I «maghi di ago e filo» hanno costruito via via una vera e propria narrazione, ricreando le macchine e le invenzioni di Leonardo da Vinci. Il percorso della mostra si snoda nelle sontuose stanze del Palazzo, dedicate a questi capi di abbigliamento di alta sartoria che raccontano pure mesi di ricerca, precisione, abilità, tecnica e creatività. Le sculture in tessuto riaccendono la macchina dei sogni di Leonardo e sollecitano la fantasia dei visitatori che volano dal passato al presente, attraverso geometrie di stoffa, legno, metallo. In particolare, qualche abito ricorda la passione del genio rinascimentale per il volo e le leggi dell'aerodinamica. Alla realizzazione dell'esposizione hanno contribuito la onlus Catena in Movimento, con Cristian a capo del laboratorio sartoriale presente all'interno della seconda Casa di Reclusione di Milano Bollate e il Teatro della Moda che ha messo a disposizione dieci creazioni dei suoi allievi. In campo anche stilisti e pittori emergenti e affermati, la mostra è stata curata dal funzionario giuridico-pedagogico del carcere di Bollate, Simona Gallo.

Il progetto di rieducazione e re-inserimento sociale ha coinvolto 40 detenuti che si sono ispirati ai quadri e alle macchine per volare, da guerra e da lavoro di Leonardo. Catena in Movimento, associazione nata circa due anni e mezzo fa, ha già portato avanti dei progetti, tra questi due mercatini il cui ricavato è stato devoluto a fondazioni o associazioni di promozione sociale. Tutti gli abiti saranno messi all'asta a sostegno della Casa Sollievo Bimbi, hospice pediatrico per l'accoglienza di minori gravemente malati e il sostegno alle loro famiglie aperto ad aprile 2019 da Vidas («Leonardo prigioniero del volo», allestita a Palazzo Morando Costume Moda Immagine in via Sant'Andrea 6, è visitabile da martedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17,30, informazioni al numero 02/88465735).