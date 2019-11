I genitori lo rimproverano perché sta troppo al telefono, 17enne sparisce da casa

Manca da casa da più di tre giorni ormai. E dall'abitazione si sarebbe allontanato dopo un diverbio con i familiari, in particolare una lite con il padre che, stando alle prime ricostruzioni, lo avrebbe rimproverato per l'utilizzo eccessivo del suo telefono cellulare. Nella fuga, però, lo smartphone lo ha lasciato a casa e ormai da qualche tempo non si hanno più notizie di lui. Secondo quanto riportato da Il Giorno, la madre di Yzacvoz Robemyls Xam Tayaban, il 17enne nato a Milano e scomparso dopo la discussione in famiglia, avrebbe già presentato denuncia di scomparsa lunedì al commissariato di polizia Lambrate.

Un adolescente "fragile"

I genitori, che sono di origini filippine, al quotidiano milanese hanno detto di essere "disperati" e non smettono di domandarsi dove possa trovarsi il loro figlio adolescente. La madre Mayrose, spiegando le abitudini del ragazzo, ha assicurato che il giovane non ha mai avuto un comportamento simile: "Di solito rientra a casa alle 19.30 al massimo. Non lo vediamo da più di tre giorni e temiamo possa essergli successo qualcosa". I genitori lo descrivono, poi, come un adolescente "fragile" e che, per questo motivo, potrebbe essersi approfittato " della situazione e dei suoi problemi ".

La discussione con i genitori

Secondo quanto raccontato dalla madre del teenager, il ragazzo avrebbe avuto una lite con il padre nella giornata di domenica, intorno alle 10 della mattina, nel loro appartamento in zona Città Studi. In base a quanto raccontato dalla donna, suo marito lo avrebbe rimproverato per il troppo tempo passato al cellulare. "Il rimprovero deve averlo infastidito", ha confermato la madre, "perché ha discusso a lungo con il padre. Dopo il litigio, mio figlio è uscito di casa dicendo che sarebbe andato dai compagni di scuola". Tuttavia, subito dopo, la donna ha scoperto che il 17enne dai suoi compagni non sarebbe mai andato, perché nessuno l'aveva visto.

La (strana) sparizione

Da quel momento avrebbe fatto perdere le sue tracce. Nessun avviso, né un messaggio lasciato alla famiglia, che ora teme che il giovane sia in particolari difficoltà. Siccome il ragazzo non ha portato con sé il suo telefono, i genitori non riescono a rintracciarlo. La donna ha, però, subito diffuso un appello tra amici e conoscenti sperando di avere notizie da qualcuno di loro. Purtroppo, però, in base a quanto raccontato dalla donna, del giovane (per ora) non ci sarebbe traccia. Nemmeno a scuola, dall'istituto Santa Caterina di Siena, dove il teenager non si è presentato: lì l'alunno frequenta il terzo anno di grafica e di moda, ma nemmeno i suoi compagni lo avrebbero visto.

La disperazione della madre