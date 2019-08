I grillini avvertono Sala: "Bene sull'ambiente, ma a livello locale la battaglia continua"

Niente sconti al sindaco Sala. L'avvertimento arriva dalla consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Patrizia Bedori: anche se a Roma sta prendendo quota il governo Pd-M5s - che potrebbe prefigurare anche future alleanze politiche nelle Regioni al voto -, in chiave locale «non cambierà nulla, esattamente come non ci sono state convergenze politiche in Regione Lombardia tra il Movimento e la Lega nonostante il contratto di governo a Roma. Sui nostri temi continueremo a dare battaglia come prima, siamo sempre contro la cementificazione che la giunta Sala sta sdoganando e cerchiamo di porre vincoli laddove è possibile, come nel caso di Piazza d'Armi». Dem e grillini in Comune trovano l'intesa, e non da oggi, sui temi ambientali. E il sindaco da un paio di mesi batte con più forza sulla questione green, tanto da aver creato e assunto in prima persona la delega alla Transizione ambientale. E continua a promuovere la nascita di un movimento che sia alternativo ai Verdi (oltre che al Pd). Tempo al tempo. Bedori conferma che «le convergenze che troviamo con il Pd ad oggi sono sui temi ambientali, hanno accolto le nostre mozioni sui tetti verdi e sul Comune plastic free, approvo l'iniziativa lanciata da Sala sulla distribuzione di centomila borracce ai bambini nelle scuole milanesi». Ma la sponda al momento si fermerebbe alla questione ambientale.

Sala è stato protagonista di pesanti botta e risposta con il leader M5s Luigi Di Maio (memorabile lo scambio social dello scorso novembre sulle chiusure domenicali dei negozi, con il sindaco che invitava il ministro a «non rompere le palle a Milano» e Di Maio che lo definiva «un fighetto del Pd»). Ma ha anche strizzato spesso l'occhio agli elettori grillini e dopo lo strappo con la sindaca M5s di Torino Chiara Appendino sulla candidatura in tris alle Olimpiadi invernali del 2026, ha ricucito con la collega a metà luglio con un pranzo a metà strada - a Novara - e una nuova alleanza su eventi per i Giochi e mobilità.

Secondo il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale, per tenersi buoni i grillini «nelle prossime settimane assisteremo ad un ulteriore rincaro della retorica ambientalista da parte di sala, mentre sull'urbanistica porterà avanti la propria linea». Va ricordato che in consiglio comunale approderanno tra settembre e ottobre la discussione sulla demolizione dello stadio di San Siro e l'approvazione definitiva del Piano di governo del territorio (ieri è stata pubblicata on line la Vas che dà parere positivo anche al «piano moschee»). Pd e M5s al governo invece secondo De Pasquale bloccheranno non solo «ogni processo di autonomia regionale» ma «rimetteranno in discussione il Centro per i rimpatri in via Corelli che Matteo Salvini si apprestava ad inaugurare e che è utile per accelerare il rientro dei clandestini nei Paesi d'origine».