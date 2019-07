Tra i misteri di Leonardo e i Tulipani di Jeff Koons

Aperti per ferie. Di più: musei gratuiti, anche ad agosto. Domenica 4, come ormai da consuetudine, tutti i musei civici della città aprono al pubblico senza bisogno di dover pagare alcun biglietto. Che l'iniziativa sia mantenuta anche nel pieno dell'estate è una bella notizia per chi è in città: sono dieci i siti museali visitabili gratis, dal Castello Sforzesco all'Archeologico di corso Magenta, passando per due case-museo che meritano una visita, specie se non le avete mai viste (lo Studio Museo Francesco Messina e Casa Boschi di Stefano, la prima in pieno centro, via San Sisto, la seconda in via Giorgio Jan, zona porta Venezia).

TUTTO LEONARDO

Estate «vinciana» al Castello, cuore delle celebrazioni meneghine per i cinquecento anni della morte del genio rinasciementale: da non perdere «Sotto l'ombra del Moro. La Sala delle Asse» (fino al 12 gennaio) per osservare finalmente da vicino il bel monocromo disegnato da Leonardo che in questa stanza lavorò per mesi, con l'idea di creare un magnifico pergolato coperto da gelsi (i «Mori», celebrazione di Ludovico il Moro, suo mecenate), con scorci paesaggistici della campagna lombarda. Non è rimasto molto ad eccezione appunto del Monocromo, una grande radice in bianco e nero, ma durante i recenti lavori di restauro sono emersi altri disegni, di probabile mano leonardesca. Un'installazione multimediale (la direzione artistica è di Massimo Chimenti) spiega la genesi di un'opera grandiosa, che merita di essere ammirata anche nella sua incompiutezza. Ultimi giorni utili di visita (c'è tempo solo fino al 18 agosto) per la raffinata esposizione curata da Claudio Salsi «Intorno alla Sala delle Asse». Leonardo tra natura, arte e scienza, costruita attorno a una rigorosa selezione di disegni originali del da Vinci e di altri artisti del suo tempo sugli studi della natura: molte delle opere esposte sono un prestito eccezionale della Regina Elisabetta, proprietaria del corposo Codice Windsor, circa 600 disegni autografi di Leonardo. Ad eccezione della domenica di gratuità per tutti, negli altri giorni le mostre leonardesche sono visitabili con il biglietto a tariffa unica di ingresso al Castello (5 euro, libero per gli under 18).

A BRERA VISITE GUIDATE GRATUITE

Domenica d'agosto gratis anche a Brera, ma non solo. La Pinacoteca diretta da James Bradburne offre per l'estate anche un programma di visite guidate gratuite per le sale del museo (sabarto 3 agosto alle 11, domenica 11 agosto alle 9.30 e alle 12, mercoledi 14 e 28 agosto alle 11). I pezzi forti della collezione varrebbero, da soli, la visita: la «Cena in Emmaus» del Caravaggio, lo «Sposalizio della Vergine» di Raffaello, la «Pala Montefeltro» di Piero della Francesca e poi ancora il «Cristo Morto» del Mantegna, la «Pietà del Bellini», il «Miracolo di San Marco» del Tintoretto, il «Bacio» di Hayez, solo per citare i celeberrrimi. Esposte anche opere notevoli del 900 (dalla «Rissa in Galleria» di Boccioni alle nature morte di Morandi e ai ritratti di Modiglian) della collezione Jesi e Vitali nelle sale 9, 15 e 23. I turisti, anche stranieri, apprezzano: a luglio persino Woody Allen, in città per il suo debutto alla Scala, ha visitato a lungo il museo. Il Caffé Fernanda, poi, è perfetto per una pausa raffinata, golosa e al fresco dell'aria condizionata: si trova al primo piano della pinacoteca.

GLI ALTRI CIVICI

La Galleria d'Arte Moderna di Milano questa estate dedica una mostra al pittore Andrea Ventura (fino all'8 settembre, al piano terra), illustratore che rilegge alcune opere della Gam, la cui collezione, tra i ritratti di Boldini, Le due madri di Segantini, le sculture di Wildt e Rodin, è perfetta se amate l'Ottocento: ristoro assicurato nella frescura del parco adiacente. Domenica gratuita anche al Museo del '900 (con obbligatoria tappa finale all'ultimo piano, per una foto delle guglie), al Museo di Storia Naturale e all'Acquario Civico. Se avete ragazzini al seguito, dirottate sull'Archeologico che ha sviluppato un bel sistema di visita guidata multimediale grazie all'app del museo: il passaggio nel chiostro interno e la visita della torre sono sempre utili per rispolverare il passato romano della nostra città.

ARMANI E PRADA

L'arte della moda non va in ferie: anche l'Armani Silos di via Bergognone apre domenica 4 agosto gratuitamente (dalle 11 alle 19): la mostra dedicata all'architetto giapponese Tadao Ando è conclusa, ma lo spazio espositivo è una gioia per gli occhi e accoglie la collezione permanente di Alta Moda, in un percorso scandito della tre parole chiave dello «stile Armani» (Androgynous, Ethnicities and Stars). Aperta anche la Fondazione Prada: oltre alla collezione permanente, il periodo estivo (fino al 30 settembre) offre «The Movies», una retrospettiva completa dei film di Ryan Trecartin che, fino al 5 agosto, espone con Lizzie Fitch la sua «Whether Line», intallazione multimediale inquietante e poetica, il luogo perfetto in cui perdersi in una domenica di agosto in città.