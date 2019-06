I pallavolisti e la polizia locale «rubano» posteggi ai residenti

Allianz Cloud è un bellissimo impianto car-free. Eppur la Fipav, sezione lombarda della feederazione pallavolistica preferisce l'auto e occupa il parcheggio dei residenti. La polemica scoppia subito. Enrico Fedrighini, presidente del consiglio del Municipio 8 attacca: «Premessa d'obbligo: sono grato alla Polizia locale per il prezioso lavoro quotidiano svolto in città e sono grato alla Fipav per l'attività che coinvolge migliaia di giovani e appassionati a beneficio della collettività. Però sarei ancora più grato a entrambi questi soggetti se, quando vengono proposte misure di forte impatto pubblico, anziché limitarsi a osservare il proprio affascinante ombelico comunicassero con le altre parti coinvolte, magari proprio a partire dal Municipio 8, in rappresentanza dei cittadini. Si eviterebbero in tal modo pessime figure, come quella in programma questo fine settimana, con la trasformazione del bellissimo impianto Allianz Cloud nel primo impianto car-slave (sottomesso all'automobile) di Milano».

La storia in breve: anni fa il Municipio 8 ottenne dall'allora assessore allo Sport Bisconti, l'eliminazione di centinaia di posti auto previsti dal progetto di riqualificazione del Palalido. L'impianto - 5mila posti - è collegato a due linee metropolitane in grado di smaltirne l'utenza in mezz'ora. È quindi possibile fare ciò che avviene nel resto d'Europa, dove dirigenti, accompagnatori, amici degli amici e umanità varia provano il piacere di utilizzare il trasporto pubblico o in qualche caso un'ecologica bicicletta per recarsi all'evento sportivo.

Il contrario di Fipav e Ufficio permessi del comando di zona 8 in vista di un torneo di volley in programma per il prossimo fine settimana. E trasformano il parcheggio pubblico usato dai residenti (via Salmoiraghi-Stuparich) in temporaneo parcheggio privato ad uso Fipav. «Quando gli abitanti, vedendo i cartelli appena affissi - spiega ancora Fedrighini - mi hanno avvisato (non la Polizia Locale o la Fipav, badate bene: gli abitanti!) non volevo crederci. Molti residenti, da accaniti sostenitori della candidatura milanese per le Olimpiadi invernali, stanno ripensandoci: Se queste sono le premesse, meglio evitare...».