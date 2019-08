I politici in vacanza tra mulini, templi antichi e piatti di lasagne

Agosto, emendamento e delibera non ti conosco. Anche Palazzo Marino e il Pirellone hanno chiuso la clèr, la campanella del Consiglio suonerà a settembre e c'è un mese buono per staccare la spina e ricaricarsi per le battaglie politiche dell'autunno. Il sindaco Beppe Sala è partito due giorni fa per Formentera e rientrerà in ufficio il 19 agosto, niente balli di ferragosto sulla pista del Castello Sforzesco, le sciure dovranno accontentarsi degli assessori «precettati» il 15. La vice Anna Scavuzzo è «sindaco d'agosto» fino al rientro di Sala, poi fuggirà per le meritate vacanze in Myanmar tra la Valle dei templi di Bagan e i villaggi galleggianti sul lago Inle. Anche l'assessore al Bilancio Roberto Tasca sceglie l'estero, un tour tra Spagna e Portogallo con tutta la famiglia, Filippo Del Corno (Cultura) farà un giro in Austria, Pierfrancesco Maran (Urbanistica in Turchia) ma gran parte della giunta «vota» Italia. Qualche esempio? L'assessore alla Mobilità Marco Granelli si godrà il mare di Rimini, Cristina Tajani (Commercio e Moda), pugliese, quest'estate ha optato per la vacanza in famiglia con genitori, nipoti e cane in Valtellina. Roberta Guaineri (Sport) è a Carloforte, sulla bellissima Isola di San Pietro a sud della Sardegna.

Per Gabriele Rabaiotti, l'assessore alla Casa che ha ereditato solo da un paio di settimane anche le deleghe pesanti al Welfare che erano in mano a Pierfrancesco Majorino (eletto in Ue) sarà una pausa estiva «intermittente». É in Liguria con la famiglia, a due ore da Milano e quindi ha già previsto qualche rientro alla base (Palazzo Marino) in giornata. E sarà una vacanza tranquilla e al fresco della Valle d'Aosta per il radicale Lorenzo Lipparini (Partecipazione) che ha due bimbi piccoli.

Ferie a prevalenza made in Italy anche per i consiglieri comunali. Il presidente dell'aula Lamberto Bertolè è diretto in Sicilia, zona Modica. Potrebbe incrociare il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale che soggiornerà per un po' nella villa dei nonni a Modica e poi si sposterà a Marettimo, una delle isole Egadi. Per l'azzurro Luigi Amicone la destinazione è Castelsardo, nord della Sardegna, per il collega Alessandro De Chirico invece Cirò Marina in Calabria, che promuove per «il mare da bandiera Blu, l'ottima cucina e il vino di qualità». E sta postando su Facebook foto di invidiabili piatti di lasagne e piadine romagnole doc la consigliera ed eurodeputata leghista Silvia Sardone, fedele alla pensione Tosca a Cattolica dove si trova con il marito sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto di Stefano, e i due figli. Il consigliere comunale e regionale di Forza Italia Gianluca Comazzi andrà a giorni sull'Isola d'Elba mentre Massimiliano Bastoni (che ha lo stesso doppio ruolo) è ad Arenzano, in Liguria. Ama pescare il capogruppo e deputato della Lega Alessandro Morelli e si rilasserà in Trentino Alto Adige, mentre Gabriele Abbiati che nell'ottobre 2018 è subentrato a Matteo Salvini in consiglio comunale dopo le dimissioni dal Comune nell'ottobre 2018 non seguirà le orme del leader in tema di vacanze: niente dj set sulla riviera romagnola ma piuttosto un'isola semideserta della Croazia, Drvenik Mali.

Passando al Pd, il capogruppo Filippo Barberis è diventato di nuovo papà 6 giorni fa quindi cercherà al massimo una meta molto tranquilla in montagna. Alice Arienta è in Grecia, Diana De Marchi fa vacanza con la famiglia in Liguria (10 tra figlie, generi e nipoti) ma mette in conto parecchi giri per la Lombardia, tra le Feste dell'Unità. Il dem Alessandro Giungi è a Marcelli sul Conero con moglie, figli, cane e criceto, Sumaya Abdel Qader sarà tra Sicilia e Giordania. La capogruppo di Milano Progressista Anita Pirovano si riposa invece nelle Marche e il collega Paolo Limonta porterà prima la mamma over 90 a Grandola, tra il lago di Como e di Lugano, poi andrà a passeggiare in Val d'Aosta tra Cervino, Monte Bianco e Rosa con famiglia e amici. Il delegato alle Periferie del sindaco Mirko Mazzali si farà dieci giorni tra Umbria e Lazio e poi si «spiaggerà» a Levanto. Patrizia Bedori del Movimento 5 Stelle si divide tra Pigna, nell'entroterra ligure dove il padre nel 1992 comprò un mulino del '600 (che definisce «un luogo incantato») e il mare del Salento. Tour di due settimane in Portogallo tra storia, folklore e spiagge dell'Algarve per il grillino Simone Sollazzo. E ferie in famiglia per il governatore leghista della Lombardia Attilio Fontana: per ora si gode le passeggiate al fresco in Engadina, prossima meta chissà.