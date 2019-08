I ristoranti «aperti per ferie» Cucine al top e drink firmati

Camilla Rocca

Anche la Milano che non si ferma mai, sembra almeno a Ferragosto una città cristallizzata. Una settimana all'anno tutto si blocca, per riprendere con maggiore e rinnovato vigore per un settembre di fuoco. Ma se vi trovate in città il 15 agosto perché avete deciso di non instradarvi in code chilometriche, di abolire le spiagge sovraffollate o, da veri meneghini doc, non vi siete allontanati dalla scrivania, anno dopo anno la città si arricchisce di proposte gourmet per il Ferragosto. Dalle trattorie ai bistrot dei ristoranti a 5 stelle, dai ristoranti a tema a quelli asiatici, Milano offre un parterre di offerte per accontentare tutti, anche nella giornata di oggi.

I CLASSICI

Desiderio di buona cucina italiana a Ferragosto? La piazza è varia, a partire da Osteria Brunello in corso Garibaldi, una classica cucina milanese rivisitata, dove provare una cotoletta tra le migliori della città. In zona Porta Genova Fud Bottega Sicula seleziona il meglio dei prodotti di piccoli artigiani e produttori locali, che farciscono panini e piatti che della Trinacria portano tutti i profumi.

GLI ELEGANTI

Per una vista su tutta la cityline Ceresio 7 in zona Monumentale, regala cocktail firmati dal barman Guglielmo Miriello che accompagnano la cucina dello chef Elio Sironi. Sempre aperta anche Terrazza Gallia che si trova in stazione Centrale, a cui, alla spettacolare vista su uno dei monumenti più maestosi della città, si abbina la cucina dei fratelli Lebano e della famiglia Cerea, 3 stelle Michelin. Anche il Mandarin bar&bistro, all'interno dell'hotel 5 stelle lusso in zona Montenapoleone, con il suo giardino interno, è il luogo perfetto per una colazione d'autore, firmata dal 2 stelle Michelin Antonio Guida. Una vista impagabile sul Duomo: da Giacomo Arengario dall'aperitivo alla cena, posizionato sopra il Museo del Novecento, si gode di una vista impagabile della Madonnina.

I MONOTEMATICI

Tantissime proposte a Ferragosto per gli amanti del pesce: da Pescheria con Cottura in Porta Garibaldi a Blu Blu Blu in zona V Giornate. Se siete in cerca di sapori asiatici da provare la cucina cinese di Bon Wei in corso Sempione; Bomaki, fusion giappo-brasiliano aperto in tutti i cinque locali, tra zona Citylife e Sempione; Mu Di Sum per i celeberrimi dim sum di carne e pesce piastrati in zona Porta Nuova. Ma tanti anche i ristoranti monotematici come Top Carne a Lotto, con carnivori incalliti; Muu Muzzarella per chi non riesce a fare a meno della mozzarella di bufala dop a ferragosto in via Sanzio.

TRA CHIOSCHI E PIZZERIE

Per chi invece ama la pizza sempre aperti i tre locali della pizza alta con lievito madre di Berberè, in via Sebenico, via Vigevano (sui Navigli) e via Alfredo Cappellini. Inimitabili i cubotti di pizza di Dry in via Solferino, perfetti accompagnati a un cocktail di alta mixology. Potete trovare la pizza di Pizzium in ben cinque location a Milano: via Procaccini, viale Doria, via Anfossi, viale Tunisia e via Vigevano. Da provare anche il Panuozzum, un panino preparato con l'impasto della pizza, cotto al forno e proposto in diverse varianti. Infine per chi ama un semplice aperitivo lungo, o una proposta non troppo elaborata ma di qualità, come un buon hamburger: tre indirizzi per Gud, il format easy chic dello stellato Stefano Cerveni (CityLife, Darsena e Stazione Centrale) e il chiosco di Ortobello in zona San Siro.