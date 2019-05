I vigili si riservano il posteggio per l'auto per andare ai corsi di aggiornamento

Luca Fazzo

«Usate i mezzi pubblici», insegnano i vigili urbani ai bambini che nel loro centro di formazione di via Bazzi avviano ai principi dell'educazione stradale. Sacrosanto.

Peccato che nel medesimo centro si tengano anche i corsi di aggiornamento per gli stessi «ghisa» e che - quando tocca a loro vestire i panni degli allievi - gli uomini della Polizia locale vengano considerati incapaci di recarsi a lezione utilizzando l'Atm come fanno normalmente i comuni mortali. Eppure c'è da diire che la fermata della 90/91 è a cento metri: e oltretutto, come è a tutti noto, i vigili non pagano il biglietto (...)