Idee per i regali di Natale: ecco cosa vi consigliamo

Beatrice Coppola

A Natale regala i grandi eventi del Teatro della Luna! Dopo il successo di Alis - applaudito da oltre 175mila spettatori - Le Cirque World's Top Performers riporta al Teatro della Luna le emozioni ogni oltre limite delle stelle mondiali del Nouveau Cirque e dal Cirque du Soleil con «Tilt», il nuovo show per tutta la famiglia liberamente ispirato al film di Steven Spielberg Ready Player One. In 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali, «Tilt» lascia senza fiato con numeri aerei e a terra, che incanteranno per la loro spettacolarità e sublimi interpreti di performance soliste e corali, in un mondo parallelo in cui puoi vivere la vita che sogni, ma dove tutto ciò che accade in scena è reale, emozionante, spettacolare, romantico, imprevedibile. Il progetto è ideato da Gianpiero Garelli; direttore artisico dello show l'ucraino Anatoliy Zalevskyy.

Passato e presente, tradizione e attualità: c'è tutto il mondo de «I Legnanesi» nel nuovo spettacolo ricco di musica, colori, strabilianti costumi, coreografie spumeggianti, i sontuosi quadri di Rivista e tante risate. Attesissimi dal 31 dicembre per il brindisi di mezzanotte, il 2020 inizia con due mesi di ineguagliabile divertimento e un viaggio nel tempo per divertirsi insieme con Teresa (Antonio Provasio), Mabilia (Enrico Dalceri) e Giovanni (Lorenzo Cordara).

La Famiglia Colombo, alle prese con il furto della Monnalisa, si troverà catapultata nel 1504 per dare il via all'irresistibile girandola di battute, malintesi, ritmi incalzanti e omaggi al genio italico. In due ore di spettacolo, I LegnanesI ci ricordano che, nonostante i problemi e le difficoltà della vita, «Non ci resta che ridere!».

La straordinaria «Greased Lightnin'» che conquista il pubblico italiano da più di 20 anni, ha già scaldato i motori e si prepara a tornare al Teatro della Luna per travolgere gli spettatori con «Grease», il musical di Compagnia della Rancia che ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni. Gli ingredienti di questo successo? La storia d'amore senza tempo tra Danny e Sandy, la colonna sonora elettrizzante, coreografie irresistibili, ciuffi ribelli modellati con la brillantina, i giubbotti di pelle dei T-Birds, le gonne a ruota delle Pink Ladies, i personaggi diventati icone. Un vero e proprio fenomeno pop che conquista tutti grazie a un gruppo di giovani performer pieni di talento ed energia.

Biglietti in tutti i punti vendita TicketOne, on line su www.ticketone.it e al numero unico nazionale 892.101 (numero a pagamento). Prezzi speciali per i gruppi (minimo 10 persone). Tel. 02 48857.333 - ufficiogruppi@teatrodellaluna.com