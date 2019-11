Incidente a Milano: gravissimo bimbo di 9 anni

Un bimbo di 9 anni è in gravissime condizioni a seguito di un incidente tra 3 auto avvenuto nella tarda serata di ieri a Milano.

Il sinistro si sarebbe verificato pressapoco alla mezzanotte, in Via Antonini, alla periferia del capoluogo lombardo. Il piccolo coinvolto nello schianto, si trovava a bordo di un'auto blu in compagnia del papà. Stando a quando si apprende dal Corriere della Sera , pare che la vettura viaggiasse a sirene spiegate ma, al momento, non sono state fornite ulteriori informazioni sulla identità degli altri passaggeri. Tutto quello di cui si ha certezza è che il bimbo versa in condizioni disperate al Policlinico di Milano presso cui è stato trasportato subito dopo l'impatto. Dalle prime indiscrezioni trapelate, sembrerebbe sia stato intubato sul luogo dell'accaduto ancor prima di essere caricato sull'ambulanza del 118 riportando, altresì, traumi di entità rilevante al volto. Altre tre persone sono state coinvolte nell'impatto, ovvero, un uomo di 63 anni e una donna di 56, finti all'ospedale Sacco in codice giallo e una in codice verde condotta al San Carlo.

Circa la dinamica dell'incidente, si sa ben poco. Pare che lo scontro sia avvenuto tra tre vetture, di cui, una Mercedes classe S, un'auto blu e un'autovettura Honda. Ma cosa sia accaduto nello specifico, resta ancora un dilemma. Sul posto sono intevenute due auto mediche e ben cinque ambulanze del 118. Successivamente sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e la Polizia locale.