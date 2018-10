Incidenti in aumento, ma diminuiscono i mortali

La Ferrari bianca e verde è un insolito bolide a cui i colori della livrea, spiace dirlo, non rendono esteticamente giustizia. Molto meglio la nostalgica Fiat 1100 d bianca e nera con la scritta «vigili urbani» sul parabrezza. Le due vetture - la prima nuovissima e, almeno nelle intenzioni, esclusiva, l'altra ormai un cimelio, utilizzata fino agli anni '80 - erano esposte ieri in piazza Cesare Beccaria, davanti alla sede del Comando provinciale della polizia locale, in occasione della festa per il 158esimo anniversario del Corpo.

E, a proposito di auto, nel discorso tenuto dal comandante Marco Ciacci in piazza Duomo, c'è stato innanzitutto un riferimento al totale degli incidenti stradali tra l'agosto 2017 e l'agosto 2018. Che, con una media di oltre 34 sinistri al giorno, è in aumento (quasi + 6%), rispetto al periodo precedente visto che è passato da poco meno di 12mila a 12mila600 episodi, mentre diminuiscono (e non è poco) del 4% gli scontri mortali. D'altra parte anche il segno più davanti al numero dei feriti è di «appena» dell'1.6 %. Un dato diffuso ieri, tra gli altri, durante la cerimonia ufficiale.

E restando in tema «incidenti» ma tornando al pratico, i vigili mercoledì intorno alle 23 hanno denunciato un egiziano di 60 anni che, tra viale Zara e viale Marche, con la sua monovolume ha urtato una «Ford» su cui c'erano 4 ragazzi (due giovani e due ragazze, tutti italiani, tra i 18 e i 19 anni) ribaltandola; quindi, forse in preda alla paura, è scappato. Grazie a due testimoni che avevano letto la targa della sua vettura l'uomo però è stato rintracciato poco dopo dai ghisa a casa sua, insieme alla macchina danneggiata, abbandonata poco lontano. Risultato negativo all'alcoltest, il nordafricano aveva però appena due punti sulla patente.

Polizia locale non è comunque solo sinonimo di rilevamento di sinistri stradali. In quest'ottica Ciacci ha messo in rilievo la pluralità degli ambiti in cui i vigili urbani, uomini e donne, sono impegnati: dal contrasto allo spaccio di stupefacenti in strada (l'unita della polizia locale solo negli ultimi 12 mesi ha arrestato ben 110 spacciatori in flagranza) a quello all'abusivismo commerciale, con 6mila400 sequestri a carico di venditori di merce abusiva e contraffatta.

La Locale ha incrementato anche del 70% i controlli nel cantieri rispetto a un anno fa: 1611 quelli ispezionati per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e 282 le persone segnalate all'autorità giudiziaria.

Numero significativo anche quello delle sanzioni ai parcheggiatori abusivi, con 939 provvedimenti e un più 430% nei controlli.

Il sindaco Sala, che ieri era a Venezia per la candidatura di Milano alle Olimpiadi invernali del 2026, ha lasciato un intervento nel quale elogia i vigili come protagonisti della «rivoluzione che da qui al 2030 porterà Milano a diventare città modello nell'ambiente e nel campo della mobilità»; la sua vice nonché assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, ha promesso un rafforzamento degli organici dei ghisa e l'impegno del Comune a promuovere, nonostante le ristrettezze, nuovi ingressi.

