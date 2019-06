Infermiere picchiato da padre e figlio

È la terza aggressione che si verifica in una settimana all'Asst Fatebenefratelli Sacco. Ieri pomeriggio un infermiere è stato aggredito con sputi e pugni e terrorizzato con minacce di morte al Pronto Soccorso oftalmico del Fatebenefratelli, la scorsa settimana ostetriche e infermieri sono state aggredite dai genitori addirittura in sala parto e alla terapia intensiva alla Macedonio Melloni. Il problema? La carenza di personale diventata «strutturale», pari a circa il 5 per cento che da almeno cinque anni attanaglia tutti i reparti della Asst che conta quattro diversi ospedali: Fatebenefratelli, Buzzi, Macedonio Melloni e Sacco.