Inseguimento da film in Città Studi: irregolare ferisce agente

Attimi di paura quelli di ieri pomeriggio a Milano dove alcuni passanti hanno assistito a un vero e proprio inseguimento. Semafori bruciati per l’alta velocità, incroci passati per miracolo senza incidenti e nessun morto lasciato sull’asfalto. Un ragazzo 22enne di origini albanesi e il suo compare sono finiti in manette, mentre il terzo complice, dopo aver aggredito un agente, se l’è data a gambe facendo perdere le proprie tracce. Erano circa le 16,25 di ieri, martedì 19 novembre, quando una volante del Commissariato Lambrate ha cercato di fermare in via Lulli un’automobile con a bordo tre persone, per un controllo. L’auto, come riportato da Milanotoday, ha finto di fermarsi, tranne poi accelerare improvvisamente e dribblare gli agenti, lanciandosi in una folle fuga tra le vie di Città Studi.

L'inseguimento tra le vie della città

Immediatamente i poliziotti sono saliti in macchina e si sono dati all’inseguimento della Fiat Punto guidata da un ragazzo di 22 anni. Il giovane ha percorso la strada con la polizia alle costole, imboccando sensi unici contromano e non fermandosi ai semafori rossi che ha incontrato sulla sua via. D’un tratto, mentre si trova in via Lomonaco, il 22enne ha rallentato e si è fermato per far scendere al volo il suo complice, per poi ripartire sgommando. Un poliziotto ha deciso quindi di inseguire il velocista a piedi, mentre i suoi colleghi hanno proseguito tallonando la Fiat Punto, sulla quale adesso erano rimasti solo due uomini. Finalmente la volante è riuscita a bloccare l’auto e in pochi minuti sul posto è stata raggiunta da altri colleghi in divisa.

Poliziotto aggredito

Sorte diversa quella accaduta nell’altro inseguimento, quello a piedi. Una volta arrivati in piazzale Piola, i due, malvivente e agente, si sono affrontati e ne è nata una colluttazione. Purtroppo a rimetterci nello scontro corpo a corpo è stato l’agente. Dopo averlo atterrato, il furfante ha continuato la sua fuga, senza ormai nessuno che lo tallonava. Alla fine il fuggiasco è riuscito a dileguarsi tra le vie di Milano. Il poliziotto è stato poi soccorso dagli uomini del 118 giunti a bordo di un’ambulanza che lo hanno accompagnato all’ospedale per essere medicato. L’agente è stato quindi dimesso dalla struttura ospedaliera con una prognosi di una settimana. Il 22enne fermato, di origine albanese, è risultato essere irregolare nel nostro Paese. Il giovane è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi i fermati sono stati denunciati per ricettazione. Nell’auto sono stati infatti rinvenuti gioielli e oggetti probabilmente rubati durante rapine in appartamenti. Alla polizia ora il compito di rintracciare i proprietari della refurtiva sequestrata.

