Gli Invincibili battezzano "120 Milan", il nuovo magazine (di lusso) del Diavolo

Domenica scorsa contro il Frosinone la nuova maglia, disegnata come la prima che dovrà celebrare nella prossima stagione il compleanno del Diavolo; ieri la nuova rivista, patinata, colta, appassionata e dal titolo che è un omaggio, «120 Milan» come gli anni che la squadra compie quest’anno, (per essere precisi a dicembre), per ricordare a tutti, come il quadro di Gauguin, «da dove veniamo e dove andiamo». All’Auditorium Calamandrei a fare da padrini del primo numero, diretto da Luca Serafini ed edito da El Nost Milan di Filippo e Giuseppe La Scala, c’erano Massimo Ambrosini, Pietro Paolo Virdis, Filippo Galli e Massimo Oddo (nella foto). Un’iniziativa che «si inserisce nel solco di un milanismo vissuto con entusiasmo e passione - ha spiegato Filippo La Scala - in costante interazione con il popolo rossonero sparso per il mondo». Anche per questo il magazine curatissimo nella forma e nella sostanza (con interviste esclusive, servizi inediti e fotografie uniche) è un prodotto da collezione più libro che rivista è in italiano e in inglese. «120Milan» è un quadrimestrale, colma il vuoto lasciato da Forza Milan e viene distribuito su abbonamento tramite il sito di Radio Rossonera (https://edizioni.radiorossonera.it/120milan/), dato che Milanisti 1899 è proprietario anche della web radio che a giugno festeggia i due anni e che ha superato i 3 milioni di ascolti. Costerà 20 euro (50 l’abbonamento annuo per tre numeri). Ma l’amore non ha prezzo.