Ivana Spagna, dalla canzone ai libri al Sisal Wincity Diaz

Ivana Spagna protagonista questa sera di “Segreti e non dei personaggi famosi” al Sisal Wincity di piazza Diaz 7 alle ore 21, per il secondo appuntamento del ciclo dedicato ai Vip del mondo dello spettacolo e della cultura. Uomini e donne che conosciamo dietro a uno schermo tv, sui social o sulla carta di un giornale ma di cui vorremmo conoscere retroscena o aneddoti che in pochi hanno mai avuto modo di scoprire.

A svelarli sono le domande dell'intervistatrice, attraverso le domande di Morena Zapparoli Funari che darà vita a un “duetto” fra ricordi, emozioni, racconti intimi, paure, gioie e progetti lasciati nel cassetto o che stanno per realizzarsi.

Così gli ospiti avranno l’opportunità di conoscere non solo la vita privata di Ivana Spagna, dalla sua infanzia al rapporto speciale con i genitori e il fratello, ma anche le tappe del suo percorso professionale, ricco di successi in Italia e all’estero. Dalla lunga gavetta con la sua band nei locali e discoteche, al grande successo che nella metà degli anni Ottanta l’ha consacrata a livello internazionale fino al passaggio a un genere più melodico e in lingua italiana con le partecipazioni a diverse edizioni del Festival di Sanremo.

Ivana Spagna svelerà anche le sue esperienze paranormali e i sogni premonitori raccontati nel libro “Sarà capitato anche a te” – per l’occasione in vendita durante la serata in Sisal Wincity Diaz - il suo amore per gli animali e in particolare i gatti, protagonisti di alcuni momenti importanti della sua vita. E anche il pubblico in sala potrà dialogare con la cantante, fare domande lasciandosi coinvolgere dal gioco della scoperta del suo volto meno e più privato.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti ed è preceduto a partire dalle ore 20 da un aperitivo gratuito con finger food stellati.