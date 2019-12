Jason è stato ritrovato: era scomparso ieri a Milano

Fine di una brutta avventura per Jason, il ragazzo autistico 22enne di origini greche, che ieri, venerdì 27 dicembre, si era smarrito a Milano. Poco prima della mezzanotte di ieri il giovane è riuscito a mettersi in contatto con la mamma. La donna ha quindi subito avvertito la polizia municipale che, una volta rintracciato Jason, che si trovava in quel momento in piazzale Loreto, ha inviato sul posto degli agenti per recuperarlo e riportarlo alla sua famiglia. L’appello di familiari e polizia fin dal primo momento della scomparsa per riuscire a ritrovarlo sano e salvo. Fortunatamente si è conclusa per il meglio quella che sarebbe potuta essere una tragedia. Non facile per un ragazzo straniero, autistico, che non parla una parola di italiano, ritrovarsi di notte in una città metropolitana come Milano, confusionaria e con molto traffico.

L'appello per ritrovarlo

Ieri la polizia locale aveva lanciato un appello per ritrovare Jason, ragazzo poco più che ventenne, di nazionalità greca, che si era perso in centro nella serata di ieri, verso le 18, mentre stava visitando il capoluogo lombardo con la sua famiglia. La nota diffusa dal comando della polizia locale di piazza Beccaria parlava di un giovane con gli occhi blu, alto un metro e ottantasette centimetri, che al momento della scomparsa indossava una giacca nera, un cappello di lana grigio e un paio di pantaloni neri di una tuta. Altro importante aiuto: il ragazzo non parla una parola di italiano ed è affetto da autismo. A causa di questi ultimi due elementi “potrebbe trovarsi in grave difficoltà in una città che non conosce ”, come scritto nell’appello divulgato daiI vigili, che avevano quindi chiesto l’aiuto di tutti per riuscire a ritrovarlo.

Jason ha contattato la madre

Dopo gli appelli e varie segnalazioni non andate a buon fine, finalmente la bella notizia. Erano circa le 23,45 di ieri sera, quando Jason è riuscito a mettersi in contatto con la madre. La donna, dopo aver ricevuto la chiamata, ha immediatamente telefonato alla centrale operativa della polizia locale, per avvertirli ed essere aiutata a recuperare il figlio. Gli agenti sono riusciti a rintracciare il 22enne in piazzale Loreto, zona non proprio vicinissima al luogo della scomparsa. Dopo poco tempo il ragazzo è stato accompagnato dalla famiglia che ha potuto finalmente riabbracciare.

