Jova "atterra" a Linate e derby: una giornata da bollino rosso

Una «tribù che balla» (e che dovrà camminare, molto). Quasi centomila persone «atterreranno» oggi a Linate, chiuso per il restyling della pista ma aperto per l'ultima tappa dello «Jova Beach Party» che qualcuno ha già battezzato «una nuova Woodstock». Dopo la cancellazione dell'ultima data sulla spiaggia di Albenga e una telefonata al sindaco Beppe Sala il 2 agosto, come ha ricordato ieri Maurizio Salvadori, organizzatore del maxi evento per Trident Music, in sette settimane «grazie a tutte le istituzioni abbiamo messo in piedi uno show e un piano di mobilità e sicurezza che normalmente richiederebbe mesi». Ppr raggiungere i punti di accesso al concerto di Lorenzo Jovanotti, uno in via Fantoli e l'altro lungo viale Forlanini, gli spettatori devono prepararsi però a percorrere quasi 4 chilometri a piedi: viale Forlanini sarà chiuso al traffico dalle 7 di questa mattina fino alle 3 di notte (esclusa una corsia riservata ai mezzi di emergenza) e anche la parte finale di via Fantoli sarà riservata solo ai pedoni muniti di biglietto. Saranno chiuse le uscite di Linate dalla tangenziale Est e il traffico dal centro sarà deviato verso piazza Ovidio, via Mecenate fino a via Fantoli.

Chi ha acquistato un posto auto assegnato insieme al biglietto potrà raggiungere i parcheggi di Linate dai Comuni limitrofi o da via Corelli che rimarrà aperta in entrambi i sensi di marcia. Previsti anche parcheggi per moto e taxi in via Gatto e (solo moto) in via Mecenate. I cancelli saranno aperti dalle 12.30, via allo show dalle 14.30 alle 23.30 circa. La formula, ha spiegato il manager di Jovanotti, Marco Sorrentino, è la stessa delle 15 tappe sulle spiagge italiane, una grande festa-spettacolo con ospiti a sorpresa e senza scaletta ma «qui il palco è grande il doppio, con più scenografie e luci. Tra gli ospiti: deejay come Paolo Baldinii o artisti come Ex-Otago e Takagi e Ketra». Il vicesindaco Anna Scavuzzo e il comandante dei vigili Marco Ciacci raccomandano agli spettatori la massima collaborazione e disciplina, «è importante che rispettino le indicazioni ben visibili lungo tutto il percorso a piedi. Sull'asse di Forlanini e di via Mecenate sarà impedito l'accesso agli ambulanti per favorire il deflusso a fine concerto, ma ci saranno tanti punti ristoro nell'area concerto. Vietata l'introduzione di materiali pericolosi come vetro, lattine, spray, ombrelli». In campo oltre 200 vigili per agevolare il traffico e l'accesso all'area di Linate, con 40 agenti dedicati ai controlli anti abusivismo.

I servizi straordinari di sicurezza e mezzi pubblici saranno a carico degli organizzatori (per i vigili stimaia una spesa intorno ai 50mila euro). E il consiglio per raggiungere l'evento è ovviamente di usare i mezzi: la metropolitana resterà aperta fino alle 2, potenziate le linee bus 73 (da via Gonzaga a via Repetti, poi bisogna seguire il percorso pedonale in Forlanini e l'ultima partenza per il ritorno in centro all'1,30), il tram 27 (da piazza Fontana fino a via Repetti e Mecenate/Fantoli), la 90/91. I parcheggi di corrispondenza saranno aperti fino alle 3. Per raggiungere l'ingresso di via Fantoli si può prendere anche la M3 fino a stazione Rogoredo e proseguire lungo il tracciato pedonale. Trenord ha predisposto un servizio di treni aggiuntivi da Forlanini Fs a Novara, Varese, Como, Treviglio con biglietto speciale di andata e ritorno a 10 euro disponibile solo on line e fino a esaurimento posti. Le aree taxi più vicine all'evento sono in viale Corsica e via Mecenate all'incrocio con Fantoli. Al sito www.mycicero.it/parcheggi.it/parcheggi-jovabeachparty si possono acquistare i posti auto numerati in 8 aree parcheggio limitrofe e per i motocicli solo nel parcheggio P2 dell'aeroporto. Posteggi bici nell'area Atm di via Gatto e in via Mecenate 96. Giornata da bollino rosso per il traffico in città. Questa sera a San Siro si gioca il derby Milan-Inter. Anche qui vigili schierati, potenziate le linee 16 e la 90/91 e il metrò. E prosegue la Fashion week.