Kerbaker e i rischi da celebrità

«Poteva essere un saggio noioso sulla nostra compulsione a cercare una celebrità da due soldi, alla fine ne ho ricavato un romanzo». Ieri sera, nella cornice culturale e allo stesso tempo rilassante dei Bagni misteriosi, alle 18.30 Isabella Bossi Fedrigotti, giornalista e scrittrice, ha presentato il nuovo romanzo di Andrea Kerbaker, autore di romanzi, nonché fondatore della Kasa dei libri. Ieri nella piscina del Teatro Franco Parenti era presente lo stesso Kerbaker, che ha raccontato la nascita e i contenuti del libro Celebrity (ed. La Nave di Teseo): «Poteva essere un saggio, invece è nato un romanzo che racconta la smania della ricerca della felicità, in cui la tv ha ancora un ruolo guida». Giuseppe «Pino» Scannadinari è un giovane di 24 anni, che non ha studiato, lavora come barista nel bar del paese e vive ancora con i genitori. Fragile, timido, impacciato, Pino si sente ignorato da tutti, soprattutto dalle donne. Ecco che un giorno gli capita quella che per lui è l'occasione della sua vita: partecipa a un popolare quiz televisivo: «è uno un po' modesto, non vede l'ora di godersi i suoi quindici minuti di celebrità». Poi la vita reale sarà ben diversa da quella televisiva, e la vicenda prende una strada del tutto inattesa, che porterà Pino a una svolta imprevista. «È un romanzo sulla nostra disperata ricerca della fama. E la tv aveva e ha tutt'oggi il ruolo guida nella ricerca della notorietà. Si guardino i due Matteo, Salvini e Renzi: entrambi da giovani hanno partecipato a un quiz tv». MCB