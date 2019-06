L'«Estate Tabacchi» tra musical e successi

Sarà un piccolo capolavoro, Ruben Brandt collector, un cartone animato dell'ungherese Milorad Krstic a inaugurare l'«Estate Tabacchi». Domani alle 20.30 il primo appuntamento della rassegna che durerà fino al 23 agosto e programma alcuni fra i titoli di maggior richiamo dell'annata cinematografica accanto a cadenze prefissate e, per così dire, a tema.

Il mercoledì, a partire dalle 21, è «consacrato» al karaoke in terrazza. Per cinque settimane saranno proposti i motivi musicali che hanno consegnato alla storia alcuni fra i più apprezzati film musicali. Jesus Christ Superstar, Mary Poppins, Grease, Dirty dancing e Bohemian rhapsody forniranno l'ispirazione per cantare e ballare.

Il venerdì, per nove settimane, sempre alle 21, sarà la volta dei «cult» in lingua originale, sottotitolati in italiano. Si va da J'ai tué ma mère che ha reso celebre l'esordiente Xavier Dolan a La legge del desiderio di Pedro Almodòvar passando per Reservoir dogs di un giovane Quentin Tarantino o Il coltello nell'acqua, debutto di un intraprendente e all'epoca sconosciuto Roman Polanski.

La parte più corposa del menu comprende i titoli passati sul grande schermo dall'autunno a oggi. Tra i tanti, Sulla soglia dell'eternità di Julian Schnabel, Cafarnao di Nadine Labaki, Stanlio e Ollio di Jon Baird, Il viaggio di Yao di Philippe Godeau, Il corriere di Clint Eastwood, La promessa dell'alba di Eric Barbier insieme a opere recentissime come I fratelli Sisters di Jacques Audiard o Rocketman di Dexter Fletcher.

A inaugurare il ciclo sarà una «chicca» rara e splendida, il cartone Ruben Brandt collector, presentato a Locarno un anno fa che mescola arte, psicoanalisi e cinema in una successione di immagini, disegnate con uno stile unico e magistrale dagli echi di Caravaggio, Picasso Ejzenstein e Hitchcock. Un appuntamento destinato a chi ama il cinema davvero. Il programma completo è consultabile sul sito www.cinetecamilano.it/storage/files/estate-tabacchi-digital.pdf

SteG