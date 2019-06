Ladre incinte tentano furto in appartamento, una all'ottavo mese

Due ladre incinte sono state beccate in flagranza di reato. Stavano per scardinare la porta d’ingresso di un appartamento per commettere una rapina. Le due donne sono state avvistate dagli altri condomini che hanno avvertito la polizia. Arrestate, questa volta probabilmente finiranno dietro le sbarre. Il particolare tentato furto ha avuto luogo ieri pomeriggio, domenica 16 giugno, poco dopo le 13 in un condominio in Corso Sempione, a Milano. Particolare perché le due ladre in questione erano entrambe incinte, una delle quali all’ottavo mese.

E proprio quest’ultima con diverse denunce alle spalle, avrebbe dovuto infatti trovarsi in carcere e scontare 22 anni di galera. Invece era a piede libero, pronta a sbarcare il lunario nonostante la dolce attesa. Quando gli agenti sono giunti sul luogo hanno trovato un cacciavite gettato a terra, probabilmente quello che sarebbe dovuto servire per scassinare la porta. E sul pianerottolo hanno beccato le due ladre, cittadine croate di 31 e 32 anni. Le due sono state fermate dai poliziotti e denunciate per violazione di domicilio e tentato furto.

Una delle due, la Radulovic, a seguito di un controllo, è risultata una conoscenza ben nota alle Forze dell’ordine. Al suo attivo infatti numerosi reati che l’avrebbero portata a dover scontare 22 anni dietro le sbarre. La donna è stata portata in ospedale, dove a breve dovrebbe partorire. Subito dopo però per lei, secondo la decisione del tribunale di sorveglianza, si apriranno le porte del carcere e questa volta niente dovrebbe evitarle di scontare la pena inflitta.