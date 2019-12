Ladri rubano i panettoni alla pizzeria dei ragazzi autistici

A Natale siamo tutti più buoni? Non proprio tutti. Lo sa bene Nico Acampora, presidente dell'associazione PizzAut, onlus a tutela dei ragazzi affetti da autismo, e gestore dell'omonima pizzeria di Nova Milanese, al quale sono stati rubati circa 100 "panettoni dell'inclusione" da sconosciuti manigoldi.

I pasticceri li avevano impastati e confezionati con meticolosa cura dei dettagli, disponendoli all'interno di graziose latte di colore rosa. I proventi derivanti dalle vendite di quei panettoni sarebbero serviti a finanziare non solo un bellissimo progetto ma una solida realtà, quella del laboratorio di leccornie PizzAut, dove ci lavorano decine di ragazzi autistici. Ma qualche "guastafeste" ha ben pensato di trafugarne una ingente quantità - l'ammanco totale è di 100 prodotti tra panettoni e pandori - dal garage del proprietario della struttura.

Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra lunedì e martedì 17 dicembre, a Muggiò, presso l'abitazione di Nico Acampora. È lui stesso a raccontare l'accaduto con un post pubblicato nella tarda serata di ieri sul proprio profilo Facebook. " Buon Natale a chi ci ha derubato – si legge nello scritto - Questa notte, mentre eravamo impegnati in una stupenda serata con i nostri ragazzi Speciali, qualcuno è entrato nel mio box e ha pensato bene di Rubare i panettoni ed i pandori di PizzAut. Questa mattina, quando con mia moglie ce ne siamo accorti, abbiamo provato un misto di incredulità e smarrimento. Fa paura pensare che qualcuno possa entrare così facilmente nella tua proprietà ed in casa tua e da'altro canto ci siamo chiesti chi può rubare dei panettoni e dei pandori destinati a sostenere un progetto rivolto a ragazzi autistici".