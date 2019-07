«Lake Cocktail Week» tutto da gustare In 35 locali il meglio dell'arte del bere

Camilla Rocca

Finisce oggi il primo grande fine settimana interamente dedicato al mondo del cocktail. Una manifestazione che si svolge nei borghi più belli del Lago di Como. Drink e «food pairing» per cocktail bar che realizzano altrettanti drink in limited edition per la prima edizione della «Como Lake Cocktail Week». Sono trentacinque i bar coinvolti con l'obiettivo di valorizzare i prodotti del lago e raccontare in una parabola di forbita mixology le location più belle del lago lombardo, discostandosi dall'impronta morale manzoniana per un weekend di alcolico divertimento. Considerazioni.

«Bere poco, ma bene e responsabilmente» è il claim della manifestazione, in nome del quale viene proclamato il «Best Cocktail on the Lake», il miglior drink del lago secondo una giuria composta da esperti del food e beverage, tra cui Mattia Pastori, vincitore di Diageo Reserve World Class Italia 2016; Filippo Sisti, bar manager del nuovo Talea di Milano; Franco Gasparri, master ambassador Diageo; l'artista comasco Fabrizio Musa; Davide Caranchini, chef del Ristorante Materia di Cernobbio che quest'anno è stato incoronato dalla stella Michelin e Carlo Boschi, senior brand manager di Veuve Clicquot. La bellezza del lago della dolce vita, amato da Barack Obama e George Clooney, racconta di scenari mozzafiato a cui si abbinano insegne storiche come l'Harry's Bar di Cernobbio o il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, fino al Grand Hotel Tremezzo.

Nuove aperture hanno aggiunto, aggiungono ancor di più lustro e lusso a questa prima edizione, dove sorseggiare un drink a cinque stelle: dal Mandarin Oriental di Blevio a Il Sereno di Torno, alla Terrazza 241 dell'Hilton Lake Como, e l'Infinity Bar dell'hotel Vista Palazzo. Tante anche le masterclass gratuite che, sotto il titolo «Cocktail at Home», ospitate grazie a un pop up di Diageo Worldclass che ha preso spazio nel giardino vista lago dell'Albergo Terminus di Como; un momento per svelare al pubblico le tecniche per preparare un perfetto cocktail, anche a casa. Due le serate, quella di venerdì e sabato scorsi per due sessioni ciascuna, in cui i partecipanti hanno avuto la possibilità di imparare a creare un perfetto Tanqueray n° Ten Tonic, un Casamigos Tommy's Margarita, un Belsazar Espresso Martini e il classico Ketel One Bloody Mary.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda anche quelli di Fratelli Branca Distillerie che hanno raccontato i segreti del vermouth Antica Formula Carpano con il brand ambassador Walter Iuliucci al Ristorante Da Pietro; poi oggi al The Brother's Cafè e al Krudo (domenica dalle 19.00 alle 22.00).

Sapori dal Messico per gli estimatori di mezcal con i tasting di Picaflor, Koch e Real Minero, per imparare a degustarlo, liscio o miscelato in abbinamento ai classici tacos messicani all'Hemingway Cocktail Bar di Como tutte le sere.

Ma la serata clou della Como Lake Cocktail Week è stata quella di ieri: una night music aperta a tutti, con dj set che dal palazzo storico di piazza Alessandro Volta, cuore della città di Como su cui si affacciano molti dei cocktail bar che partecipano all'evento, terrà sveglia tutta la città per una lunga notte dedicata al meglio della mixology italiana.