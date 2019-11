"L'assessore ha umiliato i soldati morti per la patria"

«Come uomo, come italiano, come consigliere regionale e come consigliere comunale di Paullo io mi vergogno del post pubblicato oggi dall'assessore del Comune di Paullo Franco Maria Morabito. Nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, questo signore pubblica una foto con un soldato morto su un filo spinato, con una frase di Dürrenmatt Quando lo Stato si prepara ad assassinare si fa chiamare Patria. Morabito non è un privato cittadino, ma un esponente delle istituzioni e un assessore di un Comune. Tant'è che ieri era andato alla commemorazione organizzata dalla sua maggioranza alla quale, tra l'altro, i consiglieri dell'opposizione non erano stati invitati. Tralasciando la bassezza di non invitare una parte politica a una festa nazionale, adesso viene anche il dubbio di quanto fosse sentita, date le parole che oggi vengono fuori da un uomo della maggioranza ritenuto dal sindaco meritevole di ricoprire il ruolo di assessore».

A denunciarlo Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione e consigliere comunale a Paullo con la lista Insieme per Paullo. «Come consigliere comunale, insieme con la capogruppo Roberta Castelli, chiedo che Morabito si scusi pubblicamente e tolga il post che umilia e infanga i tantissimi giovani che combattono e hanno combattuto per la nostra Patria, purtroppo spesso anche pagando con la vita il coraggio di stare in prima linea per tutti noi. Mi appello anche al sindaco, perché faccia eliminare immediatamente il post al suo assessore. Oppure se ne prenda le responsabilità insieme a lui di fronte a tutti i nostri soldati e a tutte le famiglie dei nostri caduti. Vergogna».