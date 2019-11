Con l'auto sul sagrato del Duomo: la bravata dell'influencer milanese

" Comunque ragazzi, le telecamere non ci spaventano ok? ". Inizia così il video della giovane influencer milanese Asia Gianese che ieri notte è entrata in piazza Duomo a bordo di un'automobile. " Inutile insistere con questa storia delle telecamere, io le spengo ", ha spiegato nel filmato pubblicato, e poi rimosso, sul suo profilo Instagram.

" Muoviti, fai veloce che ho fretta ", si è rivolta la 21enne al suo complice. Poi le immagini dell'auto che sfreccia in piena notte sotto la Madonnina. " Cos'è che non possiamo fare noi? Non possiamo vedere il Duomo da vicino? ", ha domandato spavalda la giovane in macchina con un amico sul sagrato. E così, mentre in sottofondo risuonava il brano di Michael Jackson "Thriller", l'auto circolava nella ZTL di piazza Duomo sotto alla pioggia battente (guarda le foto).

Nel video è stato ripreso qualche passante e le forze dell'ordine in lontananza. Ma nessuno è intervenuto. Una bravata che ora potrà costarle molto caro. I militari, grazie alle immagini delle videocamere a circuito chiuso, sono al lavoro per rintracciare il proprietario del veicolo.

Dopo aver rimosso dal social i video girati in auto in piazza, ecco che sul profilo Instagram della 21enne è spuntata una nuova storia. " Mi rendo conto che era un gesto esagerato - ha scritto la giovane -. Abbiamo anche rischiato di essere sparati per tutti gli allarmi anti-terrorismo ". Poi l'accusa alle forze dell'ordine riguardo al livello di sicurezza: " Comunque al di là dell'episodio io comincerei a dubitare della sicurezza della città di Milano dal momento che potevamo essere chiunque e nessuna forza dell'ordine ci ha fermato e nessun allarme è scattato ".