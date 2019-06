laVerdi apre la stagione alla Scala

Viviana Persiani

Il ricco calendario del 2019-20 de laVerdi sarà inaugurato il 15 settembre alla Scala di Milano, con Claus Peter Flor (direttore musicale per la seconda stagione) alla guida dell'Orchestra sinfonica di Milano per la Quinta di Mahler e il concerto di Mozart n. 27 eseguito dal grande pianista Steven Osborne, alla sua prima volta con laVerdi.

Una Stagione sinfonica che si articola in 32 programmi, senza tralasciare appuntamenti che, in un certo modo, scandiscono da molte stagioni il calendario annuale de laVerdi: la Messa da Requiem di Verdi in occasione di Ognissanti, la Nona sinfonia di Beethoven per Capodanno, le Passioni di Bach per Pasqua (quest'anno è la volta della passione di Giovanni), mentre, per Natale, oltre all'Oratorio di Natale di Bach, il famoso sestetto vocale inglese King's Singers si esibirà in una serie di carole natalizie insieme con laVerdi diretta da Jaume Santonja.

Quattro, invece, gli appuntamenti con il Coro sinfonico, diretto da altrettanti maestri: Alfonso Caiani, Lionel Sow, Josè Antonio Sainz Alfaro, Dario Grandini. Per quanto riguarda i solisti, oltre a Osborne, la stagione segna il debutto con l'Orchestra sinfonica di Milano di nomi prestigiosi come il cornista Felix Klieser.

Tra passato e futuro, il programma della sinfonica 2019-20 propone i grandi della tradizione (Bach, Beethoven, Mozart. Mahler, Cajkovskij, Prokof'ev, Schumann e Strauss), ma anche compositori da riscoprire come Leo Janáek. Per la rassegna Musica & Scienza, saliranno sul palco dell'Auditorium l'astrofisico Simone Iovenitti, lo psicanalista Marco Fiocchi e la neuroscienziata Laura Ferreri. Alla stagione sinfonica, si affiancano le rassegne consolidate come Crescendo in musica (8 appuntamenti per il pubblico più giovane e alle loro famiglie), Educational (6 appuntamenti che vedono coinvolte le formazioni giovanili e amatoriali de laVerdi) e i Corsi di Musica. Dopo il grande successo della scorsa stagione, ritorna laVerdi POPs, questa volta con tributi sinfonici alla musica di Fabrizio de André, Pink Floyd e Beatles.

Non manca il tributo al cinema, con proiezione ed esecuzione dal vivo della colonna sonora di due capolavori: Ivan il Terribile e Mamma ho perso l'aereo. La novità della Stagione di Musica da Camera riguarda invece l'ambientazione: dal MAC, infatti, passa al Teatro Gerolamo di Piazza Beccaria, che ospiterà 8 concerti, sempre la domenica alle 11.

In attesa della nuova stagione, laVerdi non si ferma e propone una stagione estiva tra l'Auditorium e il Castello (26 giugno-22 agosto), con tanti appuntamenti fruibili da un pubblico eterogeneo; dal musical Johnny Johnson alla musica dei Queen o di Star Wars, dal jazz al barocco (con ballerini di break dance) ai fuochi d'artificio di Ferragosto.

I prezzi dei biglietti della sinfonica sono invariati rispetto alla scorsa stagione, con due serie: la serie 1 (da 36 a 15 euro): la serie 2 (da 52 a 21 euro), che comprende i concerti: Nona di Capodanno, Requiem di Verdi e Mamma ho perso l'aereo.

Per quanto riguarda gli abbonamenti, tra le tante possibilità, quelli liberi a 16, 12 e 8 concerti permettono di scegliere tra tutte le proposte di stagione. Per info www.laverdi.org - Auditorium largo Mahler mar-dom. dalle 10 alle 19 tel. 0283389401/402