Legnano, uccide il padre a coltellate dopo una furiosa lite

Un omicidio si è svolto oggi a metà mattina a Legnano, comune in provincia di Milano. Vittima un padre che è stato ucciso a coltellate dal proprio figlio, un giovane 36enne, sembrerebbe al termine di una furiosa lite scaturita tra i due. Il fatto è avvenuto all’interno dell’appartamento della vittima, un anziano di 71 anni. Sul luogo ambulanze e polizia, ma l’uomo era già morto. La tragedia familiare sarebbe avvenuta questa mattina in un’abitazione sita in via Sante Giovannelli al numero civico 4, a Legnano.

I soccorsi sono giunti sul luogo verso le 10,30, probabilmente allertati da alcuni operai che stavano lavorando in zona, preoccupati per le urla che provenivano dalla casa. Sul posto il personale medico a bordo di due ambulanze della Croce Azzurra di Rovellasca e automatica di Legnano. Anche i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire perché la porta dell’appartamento risultava chiusa dall’interno. Hanno quindi dovuto scardinare la porta d’ingresso per permettere agli agenti di fare irruzione nell’abitazione.

Secondo alcune indiscrezioni in casa vi era ancora l’assassino, barricatosi all’interno. Quando sono entrati i soccorritori, per il 71enne non vi era purtroppo più nulla da fare. L’uomo era già morto. Nelle prossime ore verrà probabilmente effettuata l’autopsia sul corpo della vittima. Da un primo esame sembrerebbe che l’uomo sia stato accoltellato mortalmente. Per avere maggiori informazioni si dovranno aspettare ulteriori esami. Intanto la polizia scientifica si sta occupando dei vari rilevamenti.

Le indagini sarebbero state affidate ai poliziotti del commissariato di Legnano. Alla base della follia omicida dovrebbe esserci un litigio tra padre e figlio, scaturito poi in omicidio. In casa vi era anche la madre del presunto assassino, rincasata quando il dramma era già avvenuto. La donna, sotto choc, è stata allontanata dagli agenti presenti sul posto.