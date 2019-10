LEONARDO 4.0

Mimmo Di Marzio

In attesa di sapere se dal Polo museale regionale passerà o meno sotto l'egida di Brera, il Cenacolo vinciano si rifà il look. E mai come in questo caso la forma diventa sostanza visto che, il progetto di digitalizzazione presentato ieri dalla direttrice del Polo Emanuela Daffra, va effettivamente a colmare una serie di lacune sotto il profilo comunicazionale ma anche espositivo. L'icona vinciana che attira 1.300 visitatori al giorno e il cui sistema di prenotazioni è stato in passato anche al centro di disguidi e polemiche, d'ora in poi sarà più fruibile grazie a un progetto un progetto ideato e ultimato dall'azienda VIVA! Srl che comprende sito internet, pagine social e realtà aumentata. Cuore del sistema è un'APP che permette percorsi interattivi aumentando molto la fruibilità del museo, una delle realtà culturali più note del mondo, meta imprescindibile per i 500 anni del genio rinascimentale. Il «Cenacolo 4.0» come è stato ribattezzato, è già attivo su Instagram, a breve su Facebook, mentere l'app è scaricabile dallo smartphone. Grazie a questa App sarà possibile prenotare e acquistare biglietti, oltre che avere informazioni e percorsi sulla Milano leonardesca, per bambini e per ipovedenti. Mai come in questo caso, il progetto di digitalizzazione servirà non solo a fornire una comunicazione efficace e aggiornata sul monumento più gettonato dal turismo internazionale, ma anche finalmente a raccontare in maniera facile ed esauriente storia e contenuti dell'Ultima Cena, grazie a un supporto audiovisivo che si attiva non appena si solca l'accesso del Refettorio di Santa Maria delle Grazie. Non solo: sembra incredibile ma fino ad oggi il Cenacolo Vinciano non aveva un sito internet dedicato ma tutte le informazioni navigavano in rete talora in contraddizione. E anche la prenotazione online per le visite poteva trasformarsi in un problema insormontabile. «per prima cosa abbiamo acquistato tutti i domini internet intitolati al Cenacolo». primo passo. Ma la vera rivoluzione è l'applicazione scaricabile gratuitamente sul cellulare. «La App - spiegano i promotori - accompagna il visitatore all'interno del Museo in un percorso di visita unico, dove il fascino del Cenacolo si svela attraverso un'accurata narrazione che prende per mano il visitatore e lo aiuta a comprendere il senso delle scelte operate da Leonardo dal punto di vista tecnico e compositivo». La sezione Storie, invece, è dedicata ad approfondimenti che aiutano a contestualizzare il dipinto dal punto di vista storico artistico grazie a schede di testo sostenute da apparato iconografico che comprende anche video e immagini a 360°. Alle famiglie con bambini è dedicato un percorso specifico, con due video di presentazione dell'Ultima Cena e quattro giochi interattivi. La nuova App del Cenacolo Vinciano è stata realizzata in otto lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese, russo, coreano e cinese), con percorsi di visita inclusivi e completamente fruibili grazie alle trascrizioni integrali.