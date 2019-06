L'estate arriva con grandine e pioggia

Paola Fucilieri

Temporali a tempi alterni ma fortissimi quelli che ieri mattina si sono abbattuti sulla città insieme a una massiccia grandinata. Milano è sembrata in balia di quest'acqua tanto violenta da infiltrarsi nelle strutture e creare, nelle ore successive, addirittura dei crolli parziali nei controsoffitti dell'ospedale Sacco. Il Comune ha dovuto ricorrere infatti al piano di emergenza per poter intervenire e soddisfare le decine di segnalazioni di allagamenti, fronteggiare la circolazione in tilt lungo le circonvallazioni dopo la chiusura al traffico di viale Zara e di buona parte dei sottopassi dell'area a nord di Milano (nelle zone di via Cogne, via Pacuvio, via Negrotto e via Mambretti, ma anche in via Astesani) causata da ben due esondazioni del Seveso nel giro di poche ore. Un problema di rete fognaria dovuto sempre al maltempo ha costretto inoltre la polizia locale a sospendere la circolazione dei treni sulla linea tre del metrò (...)