Vandalizzato anfiteatro del Giardino dei Giusti

È stato imbrattato con scritte e vernice rossa l'anfiteatro del Giardino dei Giusti sito a Milano, da poco riqualificato e inaugurato alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre. La denuncia proviene dal presidente del Municipio 8 Simone Zambelli tramite un post Facebook. Il Giardino è un omaggio ai benefattori dell'umanità, in particolare a coloro che si sono opposti a genocidi e totalitarismi. Lo stesso Zambelli ha postato sulla sua pagina Facebook le foto dello scempio attuato presso l'anfiteatro. Queste le parole di Zambelli: "Questa mattina ho portato una cara amica fiorentina in visita a Milano a vedere il Giardino di Giusti. La bellezza è stata rovinata da qualcuno, che nella notte, ha scritto "fuori le ruspe dal parco" sulla segnaletica verticale ma ancor più grave è che la stessa mano ha deturpato le luci dell'Auditorium del Giardino dei Giusti appena inaugurato dalla nostra amata Senatrice Liliana Segre. Mi fate schifo. Come Municipio 8 faremo un esposto denuncia contro ignoti, la misura è colma".

Liliana Segre: deturpato l'anfiteatro del Giardino dei Giusti

Imbrattato l'anfiteatro del Giardino dei Giusti a Milano, recentemente riqualificato e inaugurato dalla senatrice a vita Liliana Segre. A denunciare il gravissimo episodio è stato tramite Facebook Simone Zambelli, il quale ha condiviso tramite post le foto testimonianti l'atto di vandalizzazione ai danni del luogo. L'anfiteatro in questione, l'Ulianova Radice, e dedicato alla direttrice di Gariwo, associazione che gestisce il Giardino dei Giusti, scomparsa prematuramente nel 2018.

Gabriele Nissim, presidente di Gariwo, appresa la notizia della brutalizzazione avvenuta nel parco, ha espresso la sua delusione con le seguenti parole: "Ad appena pochi giorni dall'inaugurazione del Giardino dei Giusti alla presenza della senatrice Segre. quanti cercano di creare un clima di odio nel nostro Paese hanno vandalizzato l'anfiteatro e gli impianti di illuminazione del Giardino del Monte Stella. Non è un caso che questa provocazione sia avvenuta il giorno dopo la decisione del prefetto di affidare una scorta alla senatrice. Mi auguro che quanto prima possa essere dato al Giardino un servizio di sorveglianza da parte degli organi di sicurezza".

Anche l'assessore all'Urbanistica, Verde e Agricoltura del comune di Milano, Pierfrancesco Maran, ha esternato una severa reazione su quanto accaduto: "Il fascismo è nostro nemico, ci combatte e noi lo combattiamo. Ora non resta che rimetterci al lavoro e sistemare le cose perché tutto sia a posto quando settimana prossima visiteremo il Giardino insieme alla moglie di Vaclav Havel".

