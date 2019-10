Linate, cento voli in decollo riapertura senza problemi

Ventimila passeggeri, 200 voli e nessun problema nella prima giornata di piena operatività per un Linate riaperto dopo tre mesi di lavori per il rifacimento della pista e nuove apparecchiature di sicurezza per il controllo bagagli.

Primo volo il Lufthansa LH279 delle 6,30 per Francoforte con una settantina di passeggeri imbarcati dalla nuova area gate 1-8. Un investimento di 35 milioni di euro per quest'anno, ha ricordato l'ad di Sea Armando Brunini, "ma quello complessivo dal 2018 al 2021 sarà di 110".

Ancora lavori ora sul terminal e cronoprogramma che prevede a inizio 2021 la riconsegna di un "Forlanini" riqualificato con nuova area shopping e ristorazione, banchi check-in rinnovati, gate, tecnologie di nuova generazione come la Tac per esaminare il contenuto dei bagagli e rendere l'imbarco più veloce a sorattutto sicuro e sostenibilità.