Linate chiuso, divieti e derby Olimpiadi Ecco dalla A alla Z la Milano che verrà

Sfide per il 2019 e «autoanalisi» del partito. I capigruppo in Comune si prendono impegni per l'anno nuovo e guardano (politicamente) avanti. Il leghista Morelli punta al rafforzamento della Rai a Milano e di Malpensa con un collegamento dell'Alta Velocità, guardando alle prossime Comunali pensa a un candidato lumbard che arrivi dalle periferie. L'azzurro De Pasquale suggerisce a Fi di aprirsi di più ai movimenti civici («stiamo recuperando consensi da parte delle imprese e della borghesia produttiva») e avverte Sala: «Pronti i ricorsi contro Area B». Difende i divieti antismog al via dal 25 febbraio il Pd Barberis che invita il partito nazionale a riappacificarsi per fare fronte comune contro il governo Lega-M5S che «toglie 70 milioni a Milano». Il grillino Sollazzo chiede più fondi su scuole e sicurezza: «Le Olimpiadi non sono una priorità».

Autonomia. Sono passati 14 mesi dal referendum del 22 ottobre 2017. La prossima data clou è il 15 febbraio: il premier Conte incontrerà i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia per sottoscrivere l'intesa sull'autonomia. I grillini mettono i bastoni tra le ruote, la Lega minaccia di far saltare il governo. Sarà l'ora della verità.

B. Scatta il 25 febbraio la nuova Ztl antismog. Le telecamere di Area B multeranno le auto diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e quelle a benzina Euro 0 che non rispettano il divieto d'ingresso.

Centri sociali. Il centrodestra chiede pugno duro e sgomberi, il sindaco Beppe Sala deve decidere se accontentare i «compagni» e regolarizzare Leoncavallo e Macao o agire.

Design. Aprirà l'8 aprile il nuovo Museo permanente del Design in Triennale. Il presidente Stefano Boeri vuole lanciare anche una radio sulla Torre Branca.

Europee. Saranno un banco di prova anche per il sindaco Beppe Sala, il risultato elettorale a Milano sarà un tagliando alla sua giunta.

Farini. Allo scalo di via Valtellina approderà nel 2019 l'Accademia di Brera «bis», primo passo del restyling degli ex scali ferroviari. Cinque team di architetti stanno progettando il futuro di Farini a San Cristoforo, entro aprile sveleranno i piani.

Gay. La maggioranza in Comune è divisa sulla proposta di trascrivere all'anagrafe i figli con due padri, nel Pd c'è chi parla di «condono dell'utero in affitto». Rissa in aula?

Hoverboard. Dopo bici e auto si potranno affittare anche segway, hoverboard, skate, monopattini elettrici (i primi già in giro come test). Ma la giunta chiede modifiche al Codice della strada, oggi sono mezzi non contemplati.

Islam. La battaglia sulle moschee continuerà sia in Regione che in Comune, il centrodestra prova a mettere paletti al tentativo della giunta Sala di regolarizzare centri islamici abusivi che non garantiscono sicurezza e trasparenza sui fondi.

Linate. Dal 27 luglio al 27 ottobre l'aeroporto di Linate chiude per restyling. Sarà rifatta tutta la pista (2.442 metri di lunghezza). Per 3 mesi voli trasferiti su Malpensa e Orio al Serio.

Metropolitane. Il Comune ha chiesto fondi al governo per portare la M1 a Baggio, incasserà (salvo sorprese) i 900 milioni per allungare la M5 da Bignami a Monza. Sui cantieri M4 dopo continui ritocchi al cronoprogramma è ora di correre.

Navigli. Negli ultimi giorni il sindaco ha messo l'alt al progetto di riaprire 5 tratti dei Navigli, dopo annunci e pressing ha ammesso che «ci sono altre priorità», ultima parola a breve.

Olimpiadi. Entro l'11 gennaio va consegnato al Cio il dossier della candidatura Milano-Cortina ai Giochi invernali del 2026, l'assegnazione a giugno. Resta in campo (tra molti dubbi) Stoccolma, derby al cardiopalma.

Pgt. A gennaio il Consiglio comunale vota il Piano di governo del territorio che disegna la Milano del 2030, si va dagli incentivi per rilanciare le piazze lungo la 90/91 a punti a rischio ricorso come l'abbattimento degli «ecomostri» privati.

Quartieri. Il Piano periferie è diventato Piano degli 88 quartieri, con investimenti per 1,6 miliardi. La giunta deve accelerare, la macchina finora è andata al ralenty.

Rogoredo. Contrastare il «boschetto della droga» è la grande sfide del 2019, l'obiettivo vede uniti Comune, Regione, Ministero degli Interni. Da gennaio presidio fisso della Polfer.

Stadio. Restyling o abbattimento del Meazza? Le ipotesi sono entrambe sul tavolo, Milan e Inter potrebbero realizzare un nuovo stadio sempre a San Siro usando anche parte dell'ex Trotto. Il Comune è collaborativo.

Tariffe Atm. Il consiglio regionale ha stoppato a fine anno la tariffazione integrata dei trasporti lombardi. Dopo l'Epifania si vedranno il governatore Fontana e il sindaco per riattivare il progetto. Milano (comunque) vuole alzare il biglietto a 2 euro dalla primavera. Stangata inevitabile.

Ultimi. Il cardinale Mario Delpini ha proposto un «Sinodo laico» che metta insieme tutte le istituzioni della città, laiche e religiose, per dare risposte alle persone più bisognose.

Vigili. Dopo minacce di scioperi e blocco degli straordinari contro l'introduzione del badge venerdì è saltato il tavolo tra Sala e sindacati di base. A capodanno pattuglie ridotte (e il match continua dopo la mezzanotte).

Zero case vuote. Il Comune ha attivato ad aprile un contatore on line della case popolari sfitte che vengono recuperate. Il «ContaCase» ad oggi segna 608 riassegnate, ne mancano 2.392 entro il 2021.