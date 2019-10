A Linate si torna a volare con una nuova pista, terminal pronto nel 2021

Il brivido dentro, quello dell'attesa, si amplifica alle 17.59, davanti al rombo dei motori del volo Alitalia Aza320 da Roma Fiumicino. Quasi felino, l'aereo avanza piano sulla pista dell'aeroporto di Linate dopo l'atterraggio in perfetto orario (anzi in anticipo di qualche minuto), quindi vira sulla sinistra e poi si ferma, per mostrarsi in tutta la sua simbolica bellezza. Sarà il tramonto mozzafiato con questo sole che a fine ottobre proprio non te l'aspetti, sarà che comunque l'emozione ci mette sempre del suo quando si tratta di aprire il nuovo capitolo di una storia. Sta di fatto che il ritorno all'operatività dopo tre mesi di restyling dell'aeroporto «dei milanesi» è una festa a tutti gli effetti, con una torta a cinque piani che sembra scolpita nel marmo, il prosecco nei calici e tanti succhi arcobaleno che attendono i 64 passeggeri nella hall degli arrivi. A dar loro il ben arrivato ci sono cerimonieri d'eccezione, come il sindaco di Milano Beppe Sala, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, l'ad di Sea Armando Brunini, la presidente di Sea Michaela Castelli, i vertici di Enac e anche gli operai che su quella pista hanno tanto lavorato nelle settimane estive. Tra i viaggiatori, che sembrano usciti da un casting tanto sono diversi tra loro (c'è persino un texano che sfoggia baffoni e cappello da cowboy), spicca la giornalista sportiva Rai Paola Ferrari, che, con trolley e Birkin al seguito, abbraccia e bacia il sindaco e la ministra, poi brinda davanti a flash e telecamere.

Tutti contenti? Quasi. Marco, 46enne romano a Milano con la famiglia e tra i passeggeri ieri sul volo inaugurale, commenta: «Sarebbe stato bello che, contestualmente ai lavori portati a termine da Sea, dopo anni di ritardi, fosse stata inaugurata almeno anche la tratta della linea 4 del metrò che porta da Linate a San Babila».

Ma non è giornata di polemiche, come fanno notare gli occhi lucidi di Nicola De Ceschi, pilota milanese 55enne dell'aereo appena atterrato ed emozionatissimo seppure lavori da 31 anni in Alitalia: «La pista era liscia come un tavolo da biliardo. - commenta - . E da domani (oggi per chi legge, ndr) tutto ricomincia». Stamane alle 6.30, infatti, il volo Lufthansa diretto a Francoforte darà il via anche alle partenze e il traffico aeroportuale riprenderà a 360 gradi.

«Come ha appena confermato il pilota la pista è ottima - commenta Brunini -. Siamo soddisfatti di aver riconsegnato Linate nei tempi previsti, abbiamo ancora tanto lavoro da fare, ma all'inizio del 2021 restituiremo alla città una Linate completamente riqualificata. Nel frattempo i milanesi e i non milanesi potranno continuare a viverla. In questi mesi abbiamo operato sulla pista, sul sistema dello smistamento bagagli, che è stato completamente rinnovato con macchine di ultima generazione, quindi abbiamo iniziato il lavoro sul terminal. Quest'anno l'investimento è stato di 35 milioni di euro, ma quello complessivo, partito nel 2018 e che terminerà appunto tra due anni è di 110 milioni. Un grande grazie a Malpensa, il fratello più grande che ha aiutato quello più piccolo» conclude l'ad di Sea.

Anche Paola De Micheli è raggiante: «Come ministro non posso che essere contenta: questo diventerà uno splendido aeroporto per una splendida città. E ci tengo a far notare che oltre alla bellezza qui c'è anche tanta sicurezza ed efficienza, caratteristica fondamentale di Milano: non è un caso che i lavori di restyling si siano conclusi nei tempi previsti».