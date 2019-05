«Dopo l'Inter l'ho vinta con il Milan»

«Sono l'unico al mondo ad aver vinto la Coppa dei campioni con due squadre della stessa città: l'Inter di Herrera e il Milan di Rocco, il meglio che ci fosse al mondo negli anni Sessanta. Ma quando l'Inter mi trasferì al Lecco, una squadra che lottava per non retrocedere, la mia carriera sembrava arrivata al capolinea. Fu Italo Allodi a consigliare a Rocco di prendermi e Nereo si fidò. L'Ajax era come l'Ajax di oggi ma con Crujiff in più, ma noi eravamo più forti ed esperti e quella sera in stato di grazia. Abbiamo fatto quattro gol ma potevamo farne il doppio».

Saul Malatrasi