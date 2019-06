Dopo la lite 17enne si cala dalla finestra e cade: operata

A marzo era stato un 19enne cinese a prendere la «scorciatoia» della finestra per sfuggire a una suocera ancora ignara che il giovane e la figlia la stavano per rendere nonna. A maggio era toccata a una 15enne peruviana, a cui la madre aveva impedito di uscire dalla sua stanza dopo una lite, quindi nemmeno un mese dopo era stata la volta di una 26enne che stava scappando invece dal fidanzato-santone che l'aveva sequestrata in casa. Tutto sempre a Milano e sempre dal secondo piano. Infine l'altra notte l'episodio che più ha sfiorato la tragedia, stavolta in provincia, a Cusano Milanino: una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata dalla finestra della sua stanza, ancora una volta dal secondo piano di una palazzina. I genitori le avevano proibito infatti di uscire con le amiche e lei ha tentato di calarsi dalla finestra usando alcune lenzuola annodate tra loro. Soccorsa e trasportata al San Gerardo di Monza, è stata sottoposta a intervento neurochirurgico e le sue condizioni stanno progressivamente migliorando.

Una valutazione è d'obbligo. Ormai infatti sembra stia diventando una vera e propria moda quella di lasciare casa, per una ragione o per l'altra, dal balcone. Magari può apparire fattibile. O forse addirittura avventuroso, magari persino romantico. Dal secondo piano poi evidentemente non sembra un'impresa. Tuttavia le cadute, seppur da altezze che possono apparire agevoli, riservano anche bruttissime sorprese, senza contare che a qualcuno sono state fatali. Quindi vediamo di darci una regolata, ragazzi.

PaFu