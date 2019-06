A Losanna ultimi Giochi prima del voto di lunedì

Si contano i giorni, forse le ore quelle che separano dalla decisione che lunedì a Losanna stabilirà quale sarà il Paese che ospiterà i giochi invernali 2026. Ieri presidente del Coni Giovanni Malagò è sbarcato sulle rive del lago Lemano per mettere a punto gli ultimi dettagli della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali 2026. Lunedì alle 16 i membri del Cio entreranno nell'urna per votare a favore dell'Italia o della Svezia. Il numero uno dello sport azzurro è consapevole che quella di Milano-Cortina con l'interessamento di Trentino ed Alto Adige è una candidatura forte. Nulla è stato lasciato al caso, dai testimonial sportivi e non (ci saranno 66 medaglie olimpiche e 16 campioni tra olimpici e paralimpici) alle coreografie delle presentazioni firmate Marco Balich sulle note di Ennio Morricone. Il team Italia sarà guidato dalle leggende viventi Alberto Tomba ed Armin Zoeggeler, ma anche da Diana Bianchedi, Aldo Montano, Manuela Di Centa, Antonio Rossi, Giuseppe Abbagnale (oggi presidente della federazione canottaggio), Alessandra Sensini (vice presidente Coni), Carlo Mornati (segretario generare del Coni), Sofia Goggia (oro olimpico in discesa libera ai Giochi del 2018), Arianna Fontana (oro olimpico nello short track), Michela Moioli (oro olimpico nel boardercross), la promessa Elisa Confortola, Giacomo Bertagnolli (bi-campione paralimpico) e Francesca Porcellato, icona dello sport paralimpico. Certa la presenza del Sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, il Coni è in attesa di ricevere le conferme degli arrivi - al momento possibili ma non ancora certi - del premier Giuseppe Conte e del ministro degli Interni Matteo Salvini. Nei prossimi giorni il presidente Malagò assieme a tutta la delegazione italiana cercherà di convincere soprattutto i membri Cio dati per indecisi che al momento attuale sarebbero circa 15-17. Guardando lo scacchiere dei voti suddiviso per continente, quello più numeroso è l'Europa con 35 aventi diritto, seguito da America e Asia con entrambe 17, Africa con 11 e Oceania con 6. Non vanno sottovalutati anche i membri più giovani che votano per la prima volta (34 su 86). Ci sono poi i membri più anziani, quelli che a Losanna voteranno per l'ultima volta, 17 su 86.I lavori a iniziano oggi con la prima riunione dell'Esecutivo (il governo) del Cio che proseguirà anche giovedì. Domenica ultimo giorno di arrivi della delegazione e giornata intensa prima con l'inaugurazione della nuova sede del Cio. Nel pomeriggio sono previsti n alcuni bilaterali tra Comitato Olimpico Internazionale e le delegazioni delle località candidate. Lunedì 24, giorno dell'onomastico di Giovanni Malagò, la giornata campale nelle sale del complesso dello Swiss Tech Convention Center. Si inizierà alle ore 8,45 con una prima riunione tecnica. Alle 9 presentazione tecnica di Stoccolma-Aare, alle 10,45 quella di Milano-Cortina. Alle 13,50 apertura ufficiale della 134esima Sessione del Cio, alle 14 presentazione finale di Stoccolma-Aare e alle 14,45 quella di Milano-Cortina. Dalle 16 alle 16,30 ci sarà la votazione. Alle 18 la cerimonia dell'annuncio della città vincitrice