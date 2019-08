Polemiche sulla festa del Sacrificio a Magenta: Salvini vuole vederci chiaro

Non si placano le polemiche in merito alla festa del Sacrificio programmata a Magenta (Milano) per il prossimo 14 agosto, e ora anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini desidera vederci chiaro.

La questione è ormai nota. Dopo mesi di battaglie, l'associazione islamica locale "Moschea Abu Bakar" ha ottenuto grazie al Tar, che aveva fatto pressione sul Comune, un luogo dove poter celebrare il rituale.

La vittoria della comunità musulmana, che era pronta a chiedere i danni in caso di ritardi o addirittura di una mancata assegnazione di un'area per riunirsi,ha però provocato il malcontento di numerosi cittadini e rappresentanti politici.

La notizia è infine arrivata al leader della Lega (tante le email inviate al ministero dell'Interno), che ha naturalmente chiesto di effettuare degli approfondimenti. Secondo alcune segnalazioni, infatti, durante la festa dell'Id al-adha sarebbe prevista l'uccisione di animali senza stordimento preventivo, come riportato da "MilanoToday".

Un'accusa, questa, immediatamente respinta dall'associazione islamica. "Si tratta di una festa che prevede 15 minuti di preghiera e dove ci si scambia gli auguri. In tutto dura un’ora. Raccontare che portiamo davanti a bambini animali e li sgozziamo non so come si possa fare. È assurdo. Sono italiano come tanti altri cittadini, non ho commesso mai alcun reato e affermazioni come quella del ministro portano confusione e odio tra la gente" . Queste le parole del portavoce Munib Maschi Ashfaq, che ha parlato ad "Adnkronos".

Eppure la polemica non si ferma, e persino Michela Brambilla ha deciso di intervenire nel dibattito. "Un conto è la preghiera, un altro la macellazione di animali senza preventivo stordimento che è inaccettabile" . Un commento al quale l'esponente Pd Paolo Razzano ha subito voluto rispondere. "Ma Lei davvero pensa che a Magenta sgozzeranno degli animali in piazza? Guardi che il 15 agosto, in occasione dell'ascensione di Maria, non è che noi cattolici ci mettiamo a fluttuare nel cielo" .

La celebrazione in ogni caso si terrà dalle 8:30 alle 9:30 di domenica prossima fino al 14 agosto, come da programma.

