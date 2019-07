Magia di luci: Duomo-Arona in bici di notte

Da Milano, dal resto della Lombardia e dalle altre regioni. Gruppi numerosi, altri che ci provano da soli, coppie, amici: di tutte le età. Sono arrivati da tutta Italia per restare svegli e pedalare: oltre 900 persone hanno illuminato la notte da piazza Duca d'Aosta a Milano ad Arona. La quarta edizione della Bike Night Milano Lago Maggiore, la pedalata notturna di 100km, ha tenuto svegli quasi mille ciclisti, record della manifestazione, seconda tappa del tour 2019 delle Bike Night che continuerà fino a settembre: «È anche grazie alla Bike Night che si promuove il territorio, in modo partecipativo e innovativo- spiega Simone Dovigo, presidente di Witoor il gruppo che organizza l'evento- offrendo un viaggio da ricordare e raccontare agli altri, ed è proprio l'intreccio di storie, emozioni e tipologie diverse di partecipanti l'impatto più significativo della Bike Night Witoor». Il Tour 2019 prosegue sabato 13 luglio con la tappa umbra Assisi Norcia, e sabato 27 luglio con la Udine Alpe Adria (Ugovizza). Sabato 14 settembre si va sulle Alpi con Bolzano Villabassa, la chiusura è prevista per sabato 21 settembre tra Veneto e Trentino con la Verona Lago di Garda (Riva). La pedalata milanese è partita da piazza Duca d'Aosta. Ora dopo ora sono arrivati i partecipanti che hanno popolato la piazza di fronte alla stazione Centrale, Dalle 23.30 è iniziato l'incolonnamento dei ciclisti per la partenza. Poi il conto alla rovescia fino a mezzanotte, quando i partecipanti, di tutti i tipi, sono partiti scortati dalla Polizia Municipale fino a Porta Genova. Spettacolare la sosta in piazza Duomo dopo mezzanotte, insolitamente piena di ciclisti, per un percorso che è passato anche da San Babila, via Torino, le colonne di San Lorenzo e Porta Ticinese. Poi il programma della Bike Night prevedeva un percorso cicloturistico lungo l'Alzaia del Naviglio Grande e il Ticino, tre ristori e la colazione in piazza ad Arona. Il gruppo è sempre stato scortato dall'assistenza meccanica di Witoor. Tante storie che si sono mescolate durante la notte, in un filo luminoso che si è via via sgranato strada facendo. Ogni ristoro il momento per rifare pieno di energie: a Palazzo Stampa ad Abbiategrasso, dopo 22km, grazie all'Antica Posteria Invernizzi, al Bellavita, a Turbigo, dopo 50 km, e a Somma Lombardo, alla Canottieri 6 all'altezza della Diga del Panperduto al 70° km. Il fascino del pedalare al buio, un clima davvero estivo con il cielo stellato. Con l'arrivare dell'alba i 900 ciclisti hanno ritrovato le energie necessarie per lo sprint finale, prima del meritato riposo ad Arona, con la colazione offerta da Strobino in piazza del Popolo