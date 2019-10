Malore sul bus, muore per emorragia

Muore all'improvviso mentre sta andando a scuola, folgorata da un'emorragia celebrale. Ieri mattina verso le 8 una ragazzina di 12 anni di origini egiziane, A.V. ha avvertito una fortissima emicrania mentre viaggiava sull'autobus che la stava portando a scuola. Secondo le prime ricostruzioni la dodicenne, arrivata all'istituto sarebbe stata colta da un malore. La scuola ha chiamato i soccorsi, sull'ambulanza la ragazza viene colta dal primo arresto cardiaco.

Grazie alle manovre di rianimazione iniziate sull'ambulanza e proseguite fino al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, è ripreso il battito. Solo per pochi minuti, sufficienti a consentire ai medici del dell'emergenza urgenza di eseguire la tac che ha evidenziato una devastante emorragia celebrale e un tumore al cervello, che non era mai stato diagnosticato. Alle 9,34 però A.V ha avuto un secondo arresto cardiaco in seguito al quale è deceduta.

«Siamo vicini al dolore dei genitori per la grave perdita che ha commosso tutti gli operatori del pronto soccorso» ha commentato in mattinata il direttore generale dell'Asst Santi Paolo e Carlo, Matteo Stocco. La direzione aziendale ha attivato immediatamente il supporto psicologico per i genitori e l'intervento del mediatore linguistico culturale». Genitori che, appunto, non solo hanno avuto la tragica notizia ma hanno contestualmente scoperto che la ragazzina soffriva di una forma di neoplasia.

Dal colloquio con i genitori sembra che sia emerso, oltre alla assenza di diagnosi della patologia che, appunto, è asintomatica, anche il fatto che la ragazzina il giorno precedente fosse stata sottoposta a vaccinazione. La salma della dodicenne è stata trasferita nel primo pomeriggio all'istituto di medicina legale, dove tra lunedì e martedì dovrebbe essere eseguita l'autopsia.