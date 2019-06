Malpensa e Linate, per chi vola tutte le informazioni a portata di voce con l'assistenza vocale Google

Tutte le informazioni sugli Aeroporti di Milano, Malpensa e Linate con una semplice domanda : negli scali gestiti da Sea è operativo il servizio di Assistenza Vocale Google, integrato nei propri siti e presente nello store Google dedicato.

Così, con poche e semplici parole rivolte all'assistente utilizzando il proprio smartphone si ottengono le risposte utili senza dover utilizzare la tastiera. Malpensa e Linate sono i primi aeroporti al mondo a utilizzare il servizio offerto da Google.

La tecnologia sviluppata da Google rappresenta uno strumento innovativo con cui ricevere notifiche relative allo stato del proprio volo in tempo reale, chiedere informazioni sui negozi, bar e ristoranti presenti in aeroporto, cercando per tipologia di prodotto, nome del negozio o categoria merceologica.

Per le domande più complesse che hanno bisogno di risposte multiple è sempre possibile ricevere le risposte scritte sullo schermo del device per un utilizzo ancora più completo e puntuale. Utilizzando la voce, si potrà chiedere un fast track o una sala Vip fino al preventivo per le spese di parcheggio. L’app Milan Airports è anche presente nello store di Google Assistant.

E sempre da pochi giorni sono online i nuovi portali degli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa: il restyling dei siti degli scali rappresenta una tappa importante nella nuova strategia digital di Sea che punta a creare un sistema interconnesso di spazi web con al centro il passeggero e le sue esigenze.

A livello grafico spicca il family feeling con la nuova identità web di Milan Airports (www.milanairports.com) e il suo stile moderno, facile ed accattivante. A livello di navigazione e di esperienza utente, la grafica rinnovata si unisce alla facilità di fruizione, con un approccio “mobile first”: a portata di pochi click tutte le informazioni utili sui servizi ed elementi di guida al passeggero oltre ai diversi canali di contatto con il customer care.

Nei due scali è anche da tempo operativo il servizio ChatBot che si attiva con un account Facebook: basta inviare un messaggio privato alla pagina Facebook di Milan Airport oppure direttamente dal qualsiasi pagina web dei siti.

Link nuovi siti:

www.milanomalpensa-airport.com e www.milanolinate-airport.com