Malpensa festeggia 20 anni con un maxi evento al Terminal 1

Milano Malpensa 1998 - 2018, ovvero venti anni e un compleanno speciale per l’aeroporto intercontinentale gestito da Sea perché festeggiato in un anno record per passeggeri e movimenti aerei. Il 25 ottobre 1998 diventava infatti operativo il Terminal 1 che, con passare degli anni, ha accolto grandi compagnie aeree long courier che hanno contribuito alla sua crescita e al suo consolidamento.

La prima pietra fu posata nel novembre 1990 e da allora lo scalo è decollato superando momenti di difficoltà tenendo sempre presente l’obbiettivo della crescita e della qualità dei servizi offerti alle compagnie aeree e ai viaggiatori, grande porta di accesso sul mondo per Milano, la Lombardia e il Nord Italia. Anni di lavoro intenso e di investimenti per rendere l'aeroporto sempre più competitivo a livello internazionale, come quelli che sono stati effettuati per realizzare il rinnovamento e il nuovo look del Terminal 1 nel 2015 fino al conseguimento - nello stesso anno - di un premio importante come il Best European Airport.

Così domenica 28 ottobre tutto il piano arrivi del Terminal 1 si animerà di luci, suoni e colori dando vita a un grande evento aperto, corale, che coinvolgerà passeggeri e visitatori. Festa che vedrà protagonisti i comici di Zelig, musicisti come Paolo Jannacci, la simpatia dei Legnanesi, street food e show cooking con una maxi risottata da guinness.

Non solo, sarà possibile visitare gratuitamente l’area dedicata ai “grandi aerei” di Volandia, il Museo del Volo più grande d’Europa, dove ci sarà anche la possibilità di fare un’esperienza con i cavalli ed assistere a esibizioni equestri. Per gli appassionati di jazz e blues, a partire dalle 14.30, si esibiranno alcuni nomi di primissimo piano, mentre a bambini e ragazzi saranno dedicate esibizioni live con Geronimo Stilton, maghi ed intrattenimento musicale.