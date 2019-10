Maniaco mostra il pene a una ragazzina fuori dalla scuola

Attimi di terrore per una ragazzina che all’improvviso si è trovata davanti un maniaco. Come raccontato da milanotoday, la studentessa era da poco uscita dal portone posteriore della scuola media di via Emilia, a Buccinasco, per raggiungere la fermata del bus in via Romagna. A questo punto un uomo l’ha avvicinata mostrandole il suo membro maschile. L’uomo avrebbe aspettato il momento giusto, quando cioè la ragazza si trovava da sola, in attesa dell’autobus. Tutto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 14 ottobre.

Secondo la descrizione fornita dalla giovane ai carabinieri, l’uomo avrebbe un’età compresa tra i 45 e i 50 anni, pelle olivastra e capelli brizzolati. Il maniaco si sarebbe appropinquato alla sua vittima con la cerniera dei pantaloni abbassata e avrebbe poi mostrato il pene. La ragazzina si sarebbe quindi allontanata telefonando alla mamma, che subito ha allertato i militari. Immediatamente la donna ha raggiunta la figlia.

Quando è arrivata l’uomo si in fretta dileguato, era in fatti rimasto lì vicino. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Corsico, coordinati dal capitano Pasquale Puca. I genitori della vittima hanno sporto denuncia la sera stessa, presso i carabinieri della stazione di Buccinasco.

