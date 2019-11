Un manuale per aiutare a integrarsi

Dalle informazioni per iscriversi al sistema sanitario nazionale alle regole per prendere la patente d guida o per evitare le multe in Area C, «Benvenuti a Milano», la nuova guida del Comune «per i nuovi arrivati» è uno strumento «utile per lo studente straniero che sceglie di venire a studiare a Milano e il migranti che è scappato dalla guerra e non ha nulla». Sintesi del sindaco Beppe Sala che ieri ha presentato il manuale prodotto in collaborazione con Bloomberg Associates e tradotto in sei lingue, aggiungendo il francese che arriverà «a breve» alle copie già a disposizione in inglese, spagnolo, arabo, cinese e ovviamente italiano, perchè è pensato anche per chi si trasferisce da altre regioni e deve avere a che fare con la raccolta differenziata o le ztl comunali. Il testo si articola in dodici sezioni che passano da «lavoro» a «servizi sociali», «norme in materia di alloggi e conti bancari», offerta di «attività ricreative e culturali» e «calendario delle festività e contatti utili». «É il modo migliore per dare il benvenuto a chi arriva - sottolinea Sala -, un testo pratico, funzionale e utile che aiuta a orientarsi tra i differenti servizi che Milano offre. È stata pensata principalmente per supportare chi decide di trasferirsi qui da fuori: rispondendo in maniera chiara e semplice alle necessità che si presentano nella vita di tutti i giorni. L'abbiamo realizzata partendo proprio da focus group di stranieri, i potenziali fruitori». É disponibile anche on line, può essere scaricata dal sito del Comune.

Gli stranieri ad oggi rappresentano il 19% dei residenti, la media italiana si attesta intorno al nove. Secondo le previsioni entro il 2036 gli stranieri rappresenteranno il 21,2% della popolazione milanese. E tra gli interessati alla guida ci sono gli studenti stranieri, già oggi 19.500 frequentano le università milanesi, il 10% del totale degli iscritti. Nei prossimi mesi è in programma il lancio della app «My Journey», sviluppata dal Comune in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico e con la Prefettura e sarà aperto in via Don Carlo San Martino l'hub «WeMi RaggiungiMi» dedicato al ricongiungimento familiare. Saranno presenti assistenti sociali, educatori, uno psicologo, un servizio di orientamento ai corsi di italiano attivi in città, consulenti legali. Supporteranno la famiglia non solo nell'iter legale di approvazione della domanda, ma anche nel percorso di inserimento. Ci sarà anche il servizio «Cerco Offro Scuola» dedicato agli stranieri da 14 a 21 anni.