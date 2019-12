Match sulle priorità 2020 ma «intesa» sul taglio Irpef

Chiara Campo

Impegni per l'anno nuovo, ma con lo sguardo già rivolto al 2021. Per i capigruppo di maggioranza e opposizione il 2020 sarà il «riscaldamento» per la campagna delle Comunali. Il Pd vuole materializzare le promesse lanciate a inizio mandato, ad esempio quel Piano periferie che finora non è planato in maniera eclatante sui quartieri, e vuole inserire nel prossimo Bilancio delle misure che garantiscano maggiore equità fiscale. Magari, siggerisce Forza Italia, quel taglio dell'Irpef che Sala aveva annunciato in campagna elettorale, l'esenzione fino ai 28mila euro di reddito. Su questo obiettivo si potrebbe creare un'intesa bipartisan in consiglio. Il Movimento 5 Stelle denuncia che la svolta green annunciata da Sala finora è stata più chiacchiere che fatti, e ha pronte mozioni per richiamarlo a mantenere gli impegni contro l'emergenza climatica. La Lega ha un piano b per salvare Meazza e accontentare i club, una «cittadella dello sport», e fa sapere che per la scelta del candidato del centrodestra a Palazzo Marino «non c'è fretta», anche perchè nemmeno è certo se la sinistra potrà contare sul bis di Sala o se dovrà trovarsi in fretta e furia un altro nome. Il centrodestra consiglia al sindaco «almeno nel 2020 di rimanere più concentrato sulla città e meno sui social e sulla scalata nazionale». Intanto, domenica Sala sarà a fianco del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Imola per la presentazione delle liste di sostegno alla sua candidatura alle Regionali. «Amiamo confrontarci con chi conosce il significato di impegno, dedizione e lavoro per il territorio» sostiene Bonaccini.