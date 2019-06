Il matrimonio finisce in rissa: in due all’ospedale

Un matrimonio è finito in rissa, con tanto di trasferimento al Pronto soccorso e intervento dei carabinieri. Una battuta infelice del cognato sull’abito da sposa sembra abbia scatenato la rissa. Il matrimonio tutt’altro che tranquillo è avvenuto domenica 2 giugno, a Robecco sul Naviglio, comune in provincia di Milano. La cerimonia in sé si è svolta senza problemi. Tutto è cominciato durante il pranzo di nozze, terminato a insulti e con l’arrivo dei militari. Un bicchiere di vino in più, un clima particolarmente festoso e in poco tempo la situazione è degenerata. Domenica sera, in un agriturismo nel Parco del Ticino, si è sfiorata la tragedia. Tutto sarebbe cominciato con un apprezzamento di troppo sul vestito della sposa da parte del cognato 31enne.

Colpa magari di un brindisi di troppo, la battutina non è però affatto piaciuta alla neo sposa che immediatamente ha coinvolto il marito. Apriti cielo. Dalle parole, anche pesanti, si è in poco tempo passato alle mani. Rissa tra i due fratelli con coinvolgimento dei rispettivi coniugi. Insulti, schiaffi e spintoni hanno preso il sopravvento sul clima di festa. I quattro protagonisti hanno dato spettacolo davanti agli invitati e al personale del ristorante. Vista la situazione che andava sempre più degenerando, qualcuno ha pensato bene di avvertire i carabinieri, i quali sono giunti in poco tempo sul luogo indicato. Con loro anche le ambulanze della Croce azzurra di Abbiategrasso e di Caronno Pertusella.

Quando sono arrivati i soccorsi però la situazione era già tornata alla normalità, grazie all’intervento di amici e parenti degli sposi. I carabinieri hanno comunque interrogato testimoni e diretti interessati, i quali hanno confermato l’idea iniziale. Una battuta poco felice sull’abito della sposa era stato il motivo scatenante del movimentato diverbio. Il fratello dello sposo e sua moglie di 27 anni, sono stati trasportati all’ospedale di Magenta e al San Carlo di Milano. Per loro solo qualche ematoma giudicato guaribile in qualche giorno. Difficilmente i protagonisti della lite decideranno di sporgere denuncia. Tutto dovrebbe quindi concludersi così.