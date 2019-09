Maxischermi per Ronaldo, posto auto col ticket per "Jova"

Dai maxischermi che saranno montati in piazza Duomo e Galleria per «tifare» Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Virgil Van Dijk, i finalisti del premio «miglior calciatore» ai «Fifa Football Awards 2019» che si terranno (per la prima volta in Italia) il 23 settembre al teatro alla Scala, e richiederanno controlli straordinari anche davanti agli hotel che ospiteranno i più grandi campioni del mondo, ai ticket d'ingresso allo «Jova Beach Party» a Linate il 21, che avranno un posto auto già assegnato nei parcheggi limitrofi. É in arrivo una tre giorni di eventi caldi in città, dal 21 al 23, tra derby, Jovanotti, moda, corse ciclistiche e big del calcio, e il Comitato per l'ordine e la sicurezza presieduto ieri mattina dal prefetto Renato Saccone ha affrontato ogni dettaglio per evitare ingorghi e problemi di sicurezza. Il prefetto ha premesso che Milano «sta diventando sempre più attrattiva, un polo di richiamo per eventi anche concomitanti che richiedono ovviamente grandi sforzi alle forze di polizia per gestire contemporaneamente gli avvenimenti, senza limitare le attività normali della città», ma «è un impegno che va affrontato perchè gli eventi danno lustro e fanno parlare della città». E dunque, il 21 è il giorno considerato da bollino rosso visto che si sovrappongono il derby Milan-Inter a San Siro con 70mila tifosi attesi, lo «Jova Beach» a Linate con capienza massima fissata a 100mila spettatori e le sfilate della settimana della Moda Donna. Domenica è la volta ancora delle griffe, con i «Green Carpet Awards» alla moda sostenibile e ci sono gli eventi sparsi della «Milano Bike City», compresa la «Deejay 100», la gara ciclistica di 100 km con partenza e arrivo da viale Boezio. Lunedì 23, il gran finale con i premi Fifa alla Scala e la chiusura di Moda Donna.

Il derby Milan-Inter non desta preoccupazione sul fronte sicurezza ma richiede forte attenzione sotto il profilo della viabilità, e vista la concomitanza con Jovanotti e sfilate, è previsto un dispositivo mobile di sicurezza con pattuglie che si sposteranno in base alle necessità (dopo le linee guida fissate ieri al tavolo da prefetto e questore con il vicesindaco Anna Scavuzzo, comandante dei vigili, esponenti di Polizia stradale, Sea, organizzatori del concertone) i dettagli tecnici saranno ora definiti nelle successive riunioni operative. Linate, chiuso fino al 27 ottobre per i lavori di restyling, è ovviamente luogo insolito per maxi eventi. C'è la necessità di evitare ingorghi soprattutto in viale Forlanini e non bloccare la normale attività delle discoteche in zona Idroscalo. Due le novità principali: il biglietto d'ingresso come si diceva comprenderà anche un posto auto già assegnato nei parcheggi limitrofi. E a fine concerto sarà organizzato un deflusso graduale delle auto pianificato per ogni settore. Atm sabato prolungherà l'orario dei posteggi di interscambio e della metropolitana probabilmente fino alle 2 (è fissata una riunione operativa venerdì) e potenzierà per tutto il giorno la linea 73 e altri bus di superficie. I cancelli a Linate apriranno alle 12.30, l'inizio dello show è previsto verso le 14.30/15 e il clou dello spettacolo è previsto dalle 20.30 alle 23.30. Due i varchi d'ingresso, in viale Forlanini e via Fantoli. Oggi si riunirà a Commissione di vigilanza per approvare la pianificazione complessiva dell'evento, dall'aspetto della security fino alle prescrizioni sanitarie. E sempre a proposito dell'impegno a non turbare la normale attività della città, la prefettura ha dovuto trovare soluzioni viabilistiche anche per non intralciare il matrimonio di una coppia fissato il 21 in zona Forlanini.

Piazza Scala sarà blindata per un giorno e mezzo, il 22 per i Green Carpet e il 23 per la passerella dei big del calcio in piazza Scala. Previsto lo stop alle auto davanti al teatro come alla Prima, controlli con i metal detector agli accessi in piazza, due maxischermi per distribuire i tifosi tra Galleria e Duomo.