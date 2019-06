Il «mea culpa» del Comune: presto in arrivo regole sul logo

Alberto Giannoni

Una velata presa di distanze, l'implicito riconoscimento di una leggerezza e infine un annuncio: saranno riviste presto le regole sull'uso del simbolo comunale. Lo hanno precisato da Palazzo Marino dopo il caso scoppiato nei giorni scorsi per la presenza del logo comunale sulla locandina di un discusso evento dedicato al Medio Oriente e ospitato ieri in una sala di zona 1 in via San Marco. Nell'ambito di questo evento era annunciata la presentazione di un controverso documento, «Pratiche israeliane nei confronti del popolo palestinese e questione dell'apartheid», menzionato come rapporto Onu ma in realtà disconosciuto dai vertici delle Nazioni unite. Tutto questo antefatto era disinvoltamente omesso nella presentazione dell'evento organizzato dai gruppi «Milano in Comune» e «Milano progressista» e da tre sigle filopalestinesi. Nella locandina compariva il simbolo del Comune e un riferimento al Bds (i «boicottatoti» di Israele) e ovviamente non è passato inosservato il fatto che l'istituzione di tutti i cittadini milanesi «sponsorizzasse» un evento tanto fazioso e con tali compagni di viaggio - le sigle filopalestinesi erano quelle dei cortei anti-Israele del dicembre 2017, due sit-in in cui si udirono inni all'Intifada e addirittura, in un caso, cori antisemiti e jihadisti. I primi farlo notare sollevando il caso sono stati il capogruppo di «Milano popolare» Matteo Forte e il presidente dell'Associazione milanese pro-Israele (...)