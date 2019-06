Da Mellin cento alberi per l'ospedale San Paolo «Un regalo alle famiglie»

In arrivo cento nuovi alberi in città, in particolare alla periferia sud, nel quartiere Famagosta. Le nuove piantumazioni rientrano nel progetto del Comune «Cura e adotta il verde pubblico», che prevede la gestione per tre anni dell'area di 1.400 metri quadrati tra via Voltri, De Nicola e Di Rudinì, di fronte all'ospedale San Paolo. Alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Ambiente, Mellin lancia la campagna «Più alberi per i nostri bimbi» in collaborazione con AzzeroCO2. Il parco Mellin che andrà sostanzialmente a incrementare l'area verde davanti al San Paolo, con 100 nuove piante, appunto, rientra in un piano di più ampio respiro che su scala nazionale punta a creare spazi verdi lungo tutto il territorio italiano. Con «Mosaico verde» Mellin prevede di piantare un albero ogni 50 nuovi nati puntando ai 9mila alberi ogni anno per i prossimi anni.

«Il nostro Paese sta vivendo l'inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così come l'ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi - spiega l'amministratore delegato Fabrizio Gavelli-. Mellin crede che la salute del pianeta e la salute delle persone siano interconnesse e sogna un futuro dove sempre più bambini crescono in un mondo che preserva la natura».

Benchè la Lombardia, stando ai dati Istat detenga il primato della regione italiana con il più alto numero di nascite, ovvero 78.888 nel 2017, seguita dalla Campania con 49.949 bambini nati nel 2017 e dal Lazio (44.543) registra un calo demografico del 3,3 per cento rispetto al 2016. Allargando il discorso allo stivale complessivamente nel 2017 si è registrato un calo delle nascite del 3,2 per cento rispetto all'anno precedente, passato al - 3,7 per cento da gennaio a novembre 2018.

Per «compensare» l'allarmante calo demografico Mellin ha intrapreso un nuovo percorso che parte proprio con il parco di Milano, «un impegno concreto che ha come fine ultimo non solo quello di aiutare il nostro Paese dal punto di vista ambientale, ma anche di sostenere lo sviluppo di luoghi di ritrovo e benessere per genitori e i bambini».

«Ringrazio Mellin per aver promosso un intervento che renderà più bella un'area verde della città, a beneficio dei pazienti dell'ospedale e di tutti i cittadini, in particolare quelli dei quartieri Boffalora e Barona - commenta Pierfrancesco Maran, assessore all'Urbanistica e verde del Comune -. L'intervento dimostra come dalla sinergia tra pubblico privato nascano progetti sostenibili e utili per la collettività. A Milano abbiamo oltre 450mila alberi, un dato destinato a incrementare notevolmente anche grazie al contributo di cittadini, associazioni e aziende che collaborano a rendere la nostra città più verde e vivibile».