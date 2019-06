Metti l'aperitivo tra le Guglie e lo spettacolo del tramonto

Un aperitivo tra le guglie rosate del Duomo? Un'esperienza che non ha uguali. Con l'arrivo dell'estate, complice il caldo e l'allungamento delle giornate, la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano apre le sue Terrazze. Non solo, tra le iniziative estive anche le passeggiate sul tetto della Cattedrale e le visite guidate in lingua nel Duomo.

La stagione prende il via oggi quando il marmo di Candoglia si illumina di tutte le sfumature rosee del tramonto, i visitatori del Duomo possono godere dell'opportunità di salire sulle Terrazze, con ascensore (biglietto intero euro 14, ridotto 7) o con le scale (10/5 euro), anche usufruendo del servizio fast-track con un prolungamento dell'orario fino alle ore 20.30 (l'ultima salita è prevista alle 19.40). Per l'occasione, anche la Biglietteria 1 nella Sala delle Colonne (piazza del Duomo, 14/a) resterà aperta fino alle 19.30.

Un'esperienza da fare almeno una volta nella vita per scoprire suggestivi scorci e prospettive verso la città, con la possibilità di ammirare le 135 guglie, gli ornati, la statuaria, la Madonnina e tutti i dettagli architettonici che fanno del Duomo la più splendente testimonianza della bellezza gotica.

Le visite guidate al Duomo prendono il via invece sabato pomeriggio (ore 16) snodandosi tra le guglie del Duomo, l'area archeologica sottostante la Cattedrale che custodisce il Battistero e la storia della Chiesa di Santa Tecla per salire sulle terrazze con accesso senza fila. La durata del percorso è di un'ora e mezza circa (biglietto intero 27 euro, ridotto 19 euro). Le altre date sono fissate per sabato 22 giugno, 6 luglio e 20 luglio sempre alle 16. Le visite guidate sono anche in inglese, francese, tedesco e spagnolo (il calendario su duomomilano.it).

La prima passeggiata tra le guglie è prevista questa sera alle 18.30 (gli altri appuntamenti sono fissati per sabato 15 e 29 giugno, 13 e 27 luglio). Le Terrazze del Duomo rappresentano un unicum nel panorama italiano: ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un'eredità centenaria dettata dalla tradizione scultorea degli scalpellini.

Imperdibile l'occasione di sorseggiare un buon aperitivo al tramonto con la vista del sole che sparisce tra le guglie: è possibile farlo domani, l'8, il 14, 23 e 29 giugno e il 5, 14, 20, 26 luglio sempre alle 19 (35 euro il biglietto intero, 20 e 12 i ridotti).

Solo oggi alle 15.30 sarà possibile partecipare alla visita guidata in omaggio a Leonardo da Vinci. In quest'occasione si racconterà del rapporto di Leonardo con la Veneranda Fabbrica: quando Leonardo arrivò a Milano si vide coinvolte nel dibattito per la costruzione e la progettazione del tiburio della Cattedrale, una vera sfida ingegneristica per l'epoca. Per informazioni: Duomo Info Point (ore 9-18) e Biglietteria n. 1 tel. 02/72023375).

Unica nota dolente: la fila dei bagni chimici ai piedi della Cattedrale, all'altezza di Palazzo Reale. Necessari per far fronte alle centinaia di persone che partecipano a tutti gli eventi dell'estate di piazza Duomo, ma che maleodoranti e brutti esteticamente rovinano un po' la poesia della candida Cattedrale e della piazza.